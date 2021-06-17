РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:48, 17 Июнь 2021 | GMT +6

    Ashyq: Жителя Туркестана с «красным» статусом не пустили на рейс и оштрафовали

    None
    None
    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В международном аэропорту «Turkistan» выявлен нарушитель режима самоизоляции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК.

    Житель Туркестана с «красным» статусом не был допущен к посадке на рейс самолета.

    Находящийся с 1 июня на домашнем карантине туркестанец 10 июня пытался уехать из города, не дожидаясь окончания периода самоизоляции. О том, что с момента изоляции из-за болезни коронавирусной инфекцией не прошло 14 дней стало известно в международном аэропорту «Turkistan» в рамках проекта Ashyq.

    Органы санитарно-эпидемиологической службы наложили административный штраф на нарушителя. Согласно статье 452 КоАП его размер составляет 87 510 тенге.

    Благодаря информационной платформе Ashyq в Туркестанской области с 10 по 15 июня было зарегистрировано 6 случаев нарушения режима самоизоляции. Красный цвет отобразился у 2 пользователей, ещё у 4 – желтый.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Туркестанская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:04
    Спортсмен попал молотом в судью на Азиатских играх в Китае
    Сегодня, 11:02
    Два человека и собака погибли при нападении медведя гризли в Канаде
    Сегодня, 11:00
    Свыше 200 предпринимателей в Актюбинской области ошибочно привлекли к ответственности за несвоевременную оплату ОСМС
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!