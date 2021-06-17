Ashyq: Жителя Туркестана с «красным» статусом не пустили на рейс и оштрафовали

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В международном аэропорту «Turkistan» выявлен нарушитель режима самоизоляции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК.

Житель Туркестана с «красным» статусом не был допущен к посадке на рейс самолета.

Находящийся с 1 июня на домашнем карантине туркестанец 10 июня пытался уехать из города, не дожидаясь окончания периода самоизоляции. О том, что с момента изоляции из-за болезни коронавирусной инфекцией не прошло 14 дней стало известно в международном аэропорту «Turkistan» в рамках проекта Ashyq.

Органы санитарно-эпидемиологической службы наложили административный штраф на нарушителя. Согласно статье 452 КоАП его размер составляет 87 510 тенге.

Благодаря информационной платформе Ashyq в Туркестанской области с 10 по 15 июня было зарегистрировано 6 случаев нарушения режима самоизоляции. Красный цвет отобразился у 2 пользователей, ещё у 4 – желтый.