«Ashyq» выявил более 3800 человек с «красным» и «желтым» статусами в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области с помощью приложения Ashyq выявлены 2 904 человек с «красным» и 988 посетителей с «желтым» статусами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По данным Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности за период с 10 июня по 25 октября 2021 года, выявлено 3894 нарушений санитарно-карантинного режима гражданами Алматинской области. В том числе зафиксировано 2 904 человек с «красным» и 988 посетителей с «желтым» статусом. Наложено 149 штрафов в отношении лиц с «красным» статусом на сумму 6 563 250 тенге. Так же, в отношении граждан с «желтым» статусом выдано 399 постановлений с требованиями о необходимости соблюдения условий домашнего карантина», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона.

В департаменте также заявили, что в области 10 158 объектов являются участниками проекта «Ashyq». Мониторинговой группой охвачено 7 285 субъектов малого и среднего бизнеса, по выявленным фактам недобросовестного использования приложения, 1204 участников проекта были исключены из «Ashyq».