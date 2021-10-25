РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:22, 25 Октябрь 2021 | GMT +6

    «Ashyq» выявил более 3800 человек с «красным» и «желтым» статусами в Алматинской области

    None
    None
    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области с помощью приложения Ashyq выявлены 2 904 человек с «красным» и 988 посетителей с «желтым» статусами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По данным Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности за период с 10 июня по 25 октября 2021 года, выявлено 3894 нарушений санитарно-карантинного режима гражданами Алматинской области. В том числе зафиксировано 2 904 человек с «красным» и 988 посетителей с «желтым» статусом. Наложено 149 штрафов в отношении лиц с «красным» статусом на сумму 6 563 250 тенге. Так же, в отношении граждан с «желтым» статусом выдано 399 постановлений с требованиями о необходимости соблюдения условий домашнего карантина», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона.

    В департаменте также заявили, что в области 10 158 объектов являются участниками проекта «Ashyq». Мониторинговой группой охвачено 7 285 субъектов малого и среднего бизнеса, по выявленным фактам недобросовестного использования приложения, 1204 участников проекта были исключены из «Ashyq».

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Общество Алматинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:16
    Команда Казахстана по водному поло заняла третье место в женских соревнованиях на Азиаде
    Сегодня, 16:00
    Мужчина 8 лет живет один в деревне-призраке в СКО
    Сегодня, 15:36
    Не получившие прививку дети заразились корью в Мангистауской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!