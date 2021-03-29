«Ashyq» возобновят, летним площадкам кафе разрешат работать в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы летним площадкам и кафе разрешат открыться. Таков итог встречи акима города с бизнес-сообществом после введения строгих ограничительных мер, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Палаты предпринимателей города.

Бакытжан Сагинтаев отметил серьезность эпидемиологической ситуации в Алматы, осложненной распространением мутированных штаммов вируса, но пообещал рассмотреть меры поддержки бизнеса в период локдауна.

«Сегодня мы с главным санврачом Алматы обсуждали вопрос касательно летников, где по итогам встречи решено возобновить работу летних площадок, соответствующие изменения будут внесены в Постановление», - прокомментировал Сагинтаев.

В ходе встречи члены Регионального совета Палаты предпринимателей города Алматы озвучили свои предложения и подняли вопросы о предоставлении поддержки от государства.

В итоге решено «совместно проработать ряд мер поддержки субъектов бизнеса, в части закрытия оплаты коммунальных услуг, долгов, уменьшая городской бюджет и снимая с других расходов». Также принято решение возобновить в Алматы работу пилотного проекта «Ashyq».

«Основное решение – это вакцинация. За апрель мы должны поставить минимум 100 тысяч доз вакцины. Сейчас инфраструктура готовится на более широкий формат, владельцы больших ТРЦ приходят с инициативой и готовы отдать свои площади, чтобы можно было на этих территориях проводить вакцинацию», - высказался аким города.

Ранее аким сообщил , что сейчас ситуация по темпам распространения намного сложнее, чем была летом прошлого года. За сутки всего зарегистрировано 510 случаев коронавирусной инфекции.



