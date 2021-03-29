РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:08, 29 Март 2021 | GMT +6

    «Ashyq» возобновят, летним площадкам кафе разрешат работать в Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы летним площадкам и кафе разрешат открыться. Таков итог встречи акима города с бизнес-сообществом после введения строгих ограничительных мер, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Палаты предпринимателей города.

    Бакытжан Сагинтаев отметил серьезность эпидемиологической ситуации в Алматы, осложненной распространением мутированных штаммов вируса, но пообещал рассмотреть меры поддержки бизнеса в период локдауна.

    «Сегодня мы с главным санврачом Алматы обсуждали вопрос касательно летников, где по итогам встречи решено возобновить работу летних площадок, соответствующие изменения будут внесены в Постановление», - прокомментировал Сагинтаев.

    В ходе встречи члены Регионального совета Палаты предпринимателей города Алматы озвучили свои предложения и подняли вопросы о предоставлении поддержки от государства.

    В итоге решено «совместно проработать ряд мер поддержки субъектов бизнеса, в части закрытия оплаты коммунальных услуг, долгов, уменьшая городской бюджет и снимая с других расходов». Также принято решение возобновить в Алматы работу пилотного проекта «Ashyq».

    «Основное решение – это вакцинация. За апрель мы должны поставить минимум 100 тысяч доз вакцины. Сейчас инфраструктура готовится на более широкий формат, владельцы больших ТРЦ приходят с инициативой и готовы отдать свои площади, чтобы можно было на этих территориях проводить вакцинацию», - высказался аким города.

    Ранее аким сообщил , что сейчас ситуация по темпам распространения намного сложнее, чем была летом прошлого года. За сутки всего зарегистрировано 510 случаев коронавирусной инфекции.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Акимат Алматы
    Сейчас читают
    04:04, 03 Октябрь 2023
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!