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Ashyq: в Алматы за время работы приложения насчитали более 11 тысяч «красных» посетителей

29 Декабря 2021 14:12
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Ashyq: в Алматы за время работы приложения насчитали более 11 тысяч «красных» посетителей

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Садвакас Байгабулов в ходе брифинга региональной службы коммуникаций рассказал о работе приложения Ashyq, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Спикер отметил, что к крупным штрафам привлечены 3144 жителя с «красным» статусом за нарушение режима самоизоляции, их имена опубликованы в СМИ.

Санврач напомнил, что «красный» статус обозначает ограничение передвижения, соблюдение строгого режима домашней изоляции для лиц, находящихся на амбулаторном наблюдении. Однако не все алматинцы ответственно подходили к этому вопросу, некоторые пытались посещать общественные места.

К примеру, с 9 апреля по настоящее время подтвержден «красный» статус у 11 051 жителя Алматы и «желтый» - у 1355.

Проверяющие насчитали 3251 попытку горожан с «красным» статусом и 431 - с «желтым» статусом пройти на объекты общественного питания. Еще 2309 жителей с «красным» статусом хотели войти в здания ТРЦ, 788 выявили у входа на рынки, 796 - в магазинах, 446 «красных» и 49 «желтых» статусов в аэропорту.

Благодаря приложению Ashyq в ЦОНы не вошли 390 инфицированных коронавирусом и 36 контактных, пресечен факт входа 337 инфицированных жителей в кинотеатры.

«Отображение данных статусов дало возможность бизнесу продолжать свою деятельность и не подвергать опасности посетителей. К нарушителям режима изоляции применяют административные меры, их ждет штраф в размере 30 МРП», - сообщил С. Байгабулов.

В списке пользователей Ashyq фитнес-центры и бассейны, где у посетителей выявили 387 «красных» статусов и 58 «желтых», еще 186 лиц с «красным» статусом не впустили в салоны красоты и парикмахерские, где установлено приложение.

Кроме того, продолжают работу по выявлению несоблюдающих карантинные ограничения мониторинговые группы. Всего в этом году проверили 50 849 объектов, выявлено 4724 объекта с нарушениями. За нарушение критериев карантинных ограничений работы привлечены к штрафу 793 юридических лиц на общую сумму 277 млн тенге, за нарушение масочного режима привлечены к штрафам 6234 жителя на сумму 274,2 млн тенге. Судами приостановлена деятельность 45 объектов, являющихся злостными нарушителями карантинных мер.

В ходе проверок общественного транспорта к адмответственности привлекли за нарушение масочного режима 849 жителей. На ЖД вокзалах оштрафовали 17 человек и в аэропорту 19.

В ДСЭК сообщили, что с начала эпидемии в городе зарегистрировано 183,2 тысяч случаев КВИ, с начала текущего года – 164 775 тысяч случаев.

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#Алматы   #Коронавирус в РК   #Ashyq  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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