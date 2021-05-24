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«Ashyq»: устранены проблемы регистрации и входа в приложение

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
24 Мая 2021, 14:12
«Ashyq»: устранены проблемы регистрации и входа в приложение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О решении проблемы регистрации и входа в мобильное приложение «Ashyq» заявил министр цифрового развития и аэрокосмической деятельности Багдат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Целью проведения опытной эксплуатации в пилотном режиме является сбор всех замечаний и предложений от участников проекта. По всем жалобам и замечаниям, а также мониторингу возникающих сбоев и технических ошибок мобильного приложения «Ashyq» регулярно проводятся доработки и обновления. Так, 28 апреля 2021 года, выпущено обновление, в котором устранены технические недоработки и причины сбоев, повышена производительность, а также добавлена функция проверки статуса нерезидента Республики Казахстан. Также устранены причины возникновения проблем регистрации и входа в мобильное приложение», - написал Багдат Мусин в своем ответе на депутатский запрос.

Также, по его словам, для самостоятельной проверки текущего статуса пользователя реализован веб-ресурс ashyq.kz .

«Ведется работа по наполнению данной страницы, где будут разделы с подробным описанием функционала мобильного приложения «Ashyq», часто задаваемые вопросы, контакты технической поддержки. Перечень участников проекта «Ashyq» размещается на сайте акиматов и Региональных палатах предпринимателей «Атамекен», - заключил министр.


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