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Ashyq: с каким статусом можно попасть на рынки Алматы

4 Января 2022 20:42
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Ashyq: с каким статусом можно попасть на рынки Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Какой нужен статус, чтобы попасть на рынки и ТРЦ Алматы с 5 января, ответил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Садвакас Байгабулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Садвакас Байгабулов отметил, что поступает много звонков от горожан с вопросами о том, с каким статусом можно попасть на рынки 5, 6 и 7, 8, 9 января в рамках Ashyq , с учетом новых ограничений.

«Необходимо отметить: алматинцы с «нейтральным» или «зеленым» статусом свободно могут посетить рынки 5 и 6 января - это будние дни. Но с 7 по 9 января рынки доступны для алматинцев с «зеленым» статусом (при условии вакцинации, ПЦР-теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские

противопоказания или переболевших в течение последних трех месяцев)», - ответил спикер.

Он также пояснил, что в торговые сети (продовольственные) с торговой площадью свыше

6000 квадратных метров в будние и выходные дни разрешен вход только с «зеленым» статусом. К этой категории также относятся и торгово-развлекательные

центры, торговые дома, непродовольственные торговые сети с торговой площадью свыше 100 квадратных метров.


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#Алматы   #Коронавирус в РК   #Ashyq  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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