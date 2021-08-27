Ashyq: Работа каких объектов разрешается в выходные дни

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач РК подписал постановление о внедрении проекта Ashyq, в частности в ряде регионов за исключением города Алматы разрешается работать в выходные дни, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 28 августа текущего года за исключением города Алматы разрешается работа следующих объектов предпринимательства:

- в выходные дни – всех объектов бизнеса, участвующих в проекте «Ashyq» - до 00.00 часов, лидеров проекта «Ashyq» - до 02.00 часов, при условии наличия «зеленого статуса» (вакцинации, ПЦР теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних 3 месяцев) у сотрудников и посетителей;

- по субботам – общественного транспорта;

С 30 августа текущего года продлевается (режим) работы в будние дни для всех объектов бизнеса, участвующих в проекте «Ashyq» с 22.00 до 00.00 часов, лидеров проекта «Ashyq» - с 00.00 до 02.00 часов, за исключением города Алматы;

При стабилизации эпидемиологической ситуации, в городе Алматы введение ослаблений карантинных мер, предусмотренных в подпунктах 13) и 14) настоящего пункта начать соответственно с 4 и 6 сентября текущего года

в регионах «темно-красной» зоны:

- приостановление деятельности всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, не участвующих в «Ashyq», за исключением центральных госорганов, акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения, а также организаций, указанных настоящем подпункте;

- запрет проведения зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий;

- сохранение дистанционной формы работы для 80% сотрудников государственных органов (организаций), офисов, Национальных компаний и иных организаций (за исключением вакцинированных, переболевших в течение последних 3 месяцев и лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания);

- введение ограничительных мер выходного дня на основании решения Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан (далее – МВК);

- допускается вне проекта «Ashyq»: проведение строительных работ; деятельность промышленных предприятий; оказание бесконтактных услуг (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники, часов, телефонов, компьютеров, обуви, швейные ателье, прачечные, химчистки, изготовление ключей, услуги по принципу дом быта и пр.); деятельность цветочных магазинов, фотосалонов; деятельность туристических компаний, бизнес центров, отдельных видов деятельности (страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители, обменные пункты, ломбарды, банки, отделения АО «Казпочта» и т.п.); деятельность объектов общественного питания только на вынос и доставку; деятельность акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения;

Участникам проекта «Ashyq» следует обеспечить:

1) обеспечить соблюдение требований, предъявляемых к внедрению и участию в проекте «Ashyq», согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

2) при переходе региона в «красную» зону из «темно-красной», «желтую» зону из «красной» или в «зеленую» зону из «жёлтой» продолжить соблюдение требований, согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3) обеспечить соблюдение требований настоящего постановления.