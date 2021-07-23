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Ashyq: как будут работать  объекты предпринимательства в Туркестанской области

23 Июля 2021 14:35
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Ashyq: как будут работать  объекты предпринимательства в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В новом постановлении главного государственного санитарного врача Туркестанской области указано, как будут работать объекты предпринимательства в Туркестанской области, участвующие в проекте Ashyq, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Объекты общественного питания (в помещении) по типу ресторана, кафе

и кофейни будут работать в рамках проекта Ashyq с 7 до 24 часов при заполняемости до 50%, не более 50 мест, с приостановлением деятельности в субботу и воскресенье, за исключением доставки на дом.

Летние площадки - режим работы с 7 до 24 часов при заполняемости до 50% , не более до 50 мест, с приостановлением деятельности в субботу и воскресенье.

Для фуд-кортов установлен график работы с 10 до 22 часов при заполняемости до 20%, но не более 30 мест, с приостановлением деятельности в субботу и воскресенье, за исключением доставки на дом.

Банкетные залы (проведение поминок, обслуживание по типу ресторанов и кафе) смогут работать с 7 до 24 часов при заполняемости не более 30%, обеспечении площади не менее 4-х кв.м, на одного человека, но не более 30 человек, с приостановлением деятельности в субботу и воскресенье.

Сауны, СПА-центры, бассейны и спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры и фитнес-центры, йога-центры в области работают только в будние дни, в выходные дни их работа приостанавливается.

Объектам культуры (репетиция) разрешено работать до 30 человек, вакцинированные двумя компонентами лица (приостановить работу в субботу и воскресенье). Театры, кинотеатры, концертные залы, филармонии будут работать при заполняемости не более 30%, (приостановить работу в субботу и воскресенье).

Бильярдные - при заполняемости не более 30%, с режимом работы с 12.00 до 24.00 часов (приостановить работу в субботу и воскресенье).

Компьютерные клубы, включая PlayStation клубы - при заполняемости не более 30%, с режимом работы с 12 до 22 часов. Допускаются только лица, достигшие 12 лет и старше (приостановить работу в субботу и воскресенье).

Боулинг - при заполняемости не более 30%, с режимом работы с 12.00 до 24.00 часов (приостановить работу в субботу и воскресенье).

Караоке – разрешено работать с 7 до 24 часов при заполняемости не более 50 %, но не более 30 человек (приостановить работу в субботу и воскресенье).


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#Туркестанская область   #Безопасность   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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