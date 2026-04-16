    13:33, 16 Апрель 2026 | GMT +5

    Ашимбаев высказался о предложении разрешить пожарным повреждать мешающие авто

    После трагического пожара в Астане, в результате которого погибли дети, депутаты предложили разрешить пожарным устранять препятствия на пути к месту ЧС. Спикер Сената Маулен Ашимбаев поддержал необходимость таких механизмов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    пожар, пожарники, противопожарная службы, өрт, өртке қарсы қызмететі
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    — Произошла трагедия. Погибли дети. Это, конечно, огромная трагедия. Нельзя было спокойно читать об этих новостях. В этой связи, конечно, нужны механизмы для того, чтобы при чрезвычайных ситуациях соответствующие службы могли беспрепятственно выполнять свои обязанности, — сказал Ашимбаев.

    При этом он подчеркнул, что также необходимо учитывать вопросы защиты частной собственности и четко прописывать все нормы в законе.

    — Это предмет обсуждения, нужно, конечно, и с соответствующими госорганами работать, нужно международный опыт посмотреть. Наверное, какие-то изменения в законодательстве нужны. Что это будет? В какой форме? Конечно, закон — это достаточно конкретная вещь, нельзя обобщенно говорить. Поэтому по конкретным ситуациям: что можно делать, в том числе в отношении собственности других граждан? Все эти вопросы нужно в законе тщательно прописать, без обобщения. Поэтому я думаю, что это предмет достаточно серьезного рассмотрения. Но мое мнение, что какие-то изменения здесь должны быть, — высказался спикер Сената.

    Напомним, что в ночь на 12 апреля в 21-этажном жилом доме по улице Туркестан в Астане произошел пожар. В результате трагедии погибли трое детей. Мать получила тяжелые травмы и была экстренно госпитализирована. Состояние женщины оценивается как тяжелое.

    Теги:
    Сенат Пожар Маулен Ашимбаев Происшествия, ЧС Пожарные
    Данира Искакова
