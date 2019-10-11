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Ашхабадский Саммит глав государств СНГ завершился

11 Октября 2019 17:50
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Ашхабадский Саммит глав государств СНГ завершился

АШХАБАД. ТУРКМЕНИСТАН СЕГОДНЯ. КАЗИНФОРМ – Встреча глав государств СНГ завершилась церемонией подписания итоговых документов, нацеленных на укрепление и поступательное развитие конструктивного взаимодействия в формате СНГ. Об этом передает информационное агентство «Туркменистан сегодня».

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Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ
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В числе подписанных документов: Декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств, Обращение глав государств-участников Содружества Независимых Государств к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Подписаны Решения о председательстве в Содружестве Независимых Государств в 2020 году, о проведении очередного заседания Совета глав государств СНГ, о Председателе Исполнительного комитета – Исполнительном секретаре СНГ, ряд других документов.

Также подписаны Декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве государств-участников СНГ и ряд других документов.

Напомним, в заседании Совета глав государств СНГ принял участие Президент РК Касым-Жомарт Токаев.

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Ключевые слова: СНГ, Президент Казахстана, Туркменистан,
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