Асхат Жумагалиулы назначен заместителем Антикоррупционной службы Казахстана

Жумагали Асхат Жумагалиулы назначен заместителем Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы).

А. Жумагали свою трудовую деятельность начинал с рядового специалиста прокуратуры и прошел все ступени должностей от исполнительского звена до руководителя регионального департамента. Занимал должность руководителя департамента Национального бюро по противодействию коррупции (антикоррупционной службы) по Северо-Казахстанской области, а затем руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по городу Шымкенту.







