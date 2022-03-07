10:09, 07 Март 2022 | GMT +6
Асхат Жумагалиулы назначен заместителем Антикоррупционной службы Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главой государства Жумагали Асхат Жумагалиулы назначен заместителем Председателя Агентства РК по противодействию коррупции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Распоряжениями Главы государства:
7 марта 2022 года
Жумагали Асхат Жумагалиулы назначен заместителем Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы).
А. Жумагали свою трудовую деятельность начинал с рядового специалиста прокуратуры и прошел все ступени должностей от исполнительского звена до руководителя регионального департамента. Занимал должность руководителя департамента Национального бюро по противодействию коррупции (антикоррупционной службы) по Северо-Казахстанской области, а затем руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по городу Шымкенту.
Жумагали Асхат Жумагалиулы назначен заместителем Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы).
А. Жумагали свою трудовую деятельность начинал с рядового специалиста прокуратуры и прошел все ступени должностей от исполнительского звена до руководителя регионального департамента. Занимал должность руководителя департамента Национального бюро по противодействию коррупции (антикоррупционной службы) по Северо-Казахстанской области, а затем руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по городу Шымкенту.