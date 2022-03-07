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    10:09, 07 Март 2022 | GMT +6

    Асхат Жумагалиулы назначен заместителем Антикоррупционной службы Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главой государства Жумагали Асхат Жумагалиулы назначен заместителем Председателя Агентства РК по противодействию коррупции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Распоряжениями Главы государства:

    7 марта 2022 года

    Жумагали Асхат Жумагалиулы назначен заместителем Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы).

    А. Жумагали свою трудовую деятельность начинал с рядового специалиста прокуратуры и прошел все ступени должностей от исполнительского звена до руководителя регионального департамента. Занимал должность руководителя департамента Национального бюро по противодействию коррупции (антикоррупционной службы) по Северо-Казахстанской области, а затем руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по городу Шымкенту.





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