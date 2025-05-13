17:26, 13 Май 2025 | GMT +5
Асхат Оразбек освобожден от должности вице-министра цифровизации
Правительство не стало продлевать полномочия Асхата Оразбека на посту вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Асхат Оразбек освобожден от должности вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности в связи с завершением срока его полномочий, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Он занимал должность вице-министра с 2019 года.
Ранее сообщалось, что первый вице-министр водных ресурсов и ирригации РК освобожден от должности. Также от должности был освобожден первый вице-министр труда и соцзащиты.
Напомним, руководитель молодежного ресурсного центра Шымкента покинул пост после скандала.