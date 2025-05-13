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    17:26, 13 Май 2025 | GMT +5

    Асхат Оразбек освобожден от должности вице-министра цифровизации

    Правительство не стало продлевать полномочия Асхата Оразбека на посту вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Асхат Оразбек
    Фото: gov.kz

    — Асхат Оразбек освобожден от должности вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности в связи с завершением срока его полномочий, — сообщили в пресс-службе ведомства.

    Он занимал должность вице-министра с 2019 года.

    Ранее сообщалось, что первый вице-министр водных ресурсов и ирригации РК освобожден от должности. Также от должности был освобожден первый вице-министр труда и соцзащиты.

    Напомним, руководитель молодежного ресурсного центра Шымкента покинул пост после скандала.

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    Данира Искакова
    Данира Искакова
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