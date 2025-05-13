Асхат Оразбек освобожден от должности вице-министра цифровизации

— Асхат Оразбек освобожден от должности вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности в связи с завершением срока его полномочий, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Он занимал должность вице-министра с 2019 года.

Ранее сообщалось, что первый вице-министр водных ресурсов и ирригации РК освобожден от должности. Также от должности был освобожден первый вице-министр труда и соцзащиты.

Напомним, руководитель молодежного ресурсного центра Шымкента покинул пост после скандала.