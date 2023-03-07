Асхат Бердиханов возглавил управление энергетики и ЖКХ Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Асхат Бердиханов назначен руководителем управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

Бердиханов Асхат Ермекович родился в 1975 году, образование - высшее. В 2005 году окончил Павлодарский государственный университет по специальности «Электрооборудование промышленных предприятий», в 2009 году - Карагандинский государственный технический университет по специальности «Юрист», в 2017 году - Павлодарский государственный университет по специальности «Энергетика и электротехника», в 2022 году - Карагандинский технический университет по специальности «Строительство».

Трудовую деятельность начал в 1993 году электромонтером Павлодарского тракторного завода. В разные годы работал заместителем начальника по оперативной работе департамента по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями Агентства по противодействию коррупции РК. Занимал должности заместителя председателя правления Балхашской теплоэлектростанции, главным менеджером акционерного общества «Самрук-Энерго», главного инженера АО «Алатау жарык компаниясы», главного инженера Корпоративного фонда «Компания по строительству объектов», начальника управления «Samruk-Kazyna Construction», заместителя руководителя Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области.

С апреля 2022 года по настоящее время работал первым заместителем председателя правления Мойнакской гидроэлектростанции имени У. Кантаева.