Асхат Аймагамбетов подписал приказ о повышении зарплаты преподавателей вузов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов подписал приказ о повышении заработной платы преподавателей вузов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Важнейшей предпосылкой для повышения качества высшего образования является создание соответствующих условий труда для преподавателей, в том числе достойной зарплаты. Президентом страны К. Токаевым на заседании НСОД было дано поручение повысить заработную плату ППС наших вузов. В сентябре 2019 года на 20% и в сентябре 2020 года еще на 20% была увеличена заработная плата преподавателей вузов, подведомственных МОН. Тем не менее, несмотря на принятые меры, зарплата все еще остается низкой, так как до ее повышения база была слишком низкой. И даже меры по увеличению зарплаты на 20-40% не дают достаточного прироста», - написал Асхат Аймагамбетов в Facebook.

Министр в качестве примера привел заработные платы в вузах республики. Так, например, в КазНУ средняя зарплата преподавателя составляет 108 тыс. тенге, в Атырауском университете им. Х. Досмухамедова – 105 тыс. тенге, в Кызылординском университете им. Коркыт Ата – 101 тыс. тенге, а в Карагандинском индустриальном университете – 99 тыс. тенге.

«Конечно, такие размеры зарплаты не могут мотивировать преподавателей. Нужно отметить, что некоторые вузы при повышении зарплаты отталкивались от размера должностного оклада, который ниже, чем фактическая зарплата преподавателей, включающая различные стимулирующие доплаты. Другие же вузы повысили оклад, увеличив педнагрузку, которая в ряде вузов достигла 900 часов в расчете на одну ставку. В связи с этим для исполнения поручения Главы государства К.К. Токаева мной подписан приказ, касающийся подведомственных МОН вузов, в котором мы четко закрепили две нормы», - сообщил Асхат Аймагамбетов.

Министр пояснил, что согласно приказу с 1 сентября 2021 года будет установлена минимальная заработная плата штатным преподавателям.

«То есть с сентября 2021 года штатный преподаватель в вузе, подведомственном МОН, должен получать как минимум 200 тыс. тенге в месяц, старший преподаватель – 230 тыс. тг, ассоциированный профессор – 260 тыс. тг, профессор – 350 тыс. тг (в национальных вузах – 400 тыс. тг). Это лишь минимальные размеры заработных плат. Вдобавок каждый вуз может устанавливать другие стимулирующие выплаты и оплачивать определенные достижения преподавателей», - добавил Асхат Аймагамбетов.