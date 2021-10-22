Асхат Аймагамбетов о гибели школьника в Туркестане: По результатам расследования будем принимать меры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов высказался по поводу смерти пятиклассника после избиения в школе в Туркестане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наши коллеги, председатель Комитета по охране прав детей и советник по защите прав детей Раиса Шер, сразу же вылетели в Туркестанскую область, они в целом ознакомились с ситуацией и провели анализ. В настоящее время по данному факту ведется расследование, в том числе судебно-медицинская экспертиза. По результатам мы будем предпринимать меры. Да, конечно, большая трагедия», - сказал Асхат Аймагамбетов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Министр добавил, что пока рано делать выводы.

«В целом, мы видим порядок организации образования Туркестанской области, есть подобные факты. Пока рано говорить о том, в чем была причина и насколько слова бабушки соответствуют или не соответствуют действительности. Пока мы будем ждать результатов расследования, есть компетентные органы и есть соответствующие экспертизы», - заключил Асхат Аймагамбетов.

Ранее сообщалось, что пятиклассник скончался после избиения в школьном туалете в Туркестане.