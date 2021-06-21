22:51, 20 Июнь 2021 | GMT +6
Асфальтирование и бетонирование развязки «Алтын Орда» начали в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На участке рынка «Алтын Орда» автодороги «Алматы-Бишкек» приступили к асфальтированию проезжей части на эстакаде по типу «Подкова» и бетонированию главной магистральной эстакады. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «ҚазАвтоЖол».
Также завершены работы по устройству освещения с открытием движения на основной автодороге.
Кроме того идет монтаж железобетонных плит под металлоконструкцию, а также монтаж металлоконструкции и опалубки строительства.
В начале июля, после завершения работ по укладке асфальтобетонного покрытия и благоустройства, планируется открыть движение через эстакаду по типу «Подкова».
В настоящее время, на участке задействованы около 100 человек и 15 единиц специальной техники. Организована двухсменная работа.
Завершение объекта запланировано на октябрь 2021 года и находится на особом контроле у министра индустрии и инфраструктурного развития РК.
Напомним, десятиполосную автодорогу и развязки в Алматы начали строить еще в 2017 году.