Асфальт уложили только с одной стороны сельской дороги в области Жетысу

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В селе Косагаш в области Жетысу подрядчик уложил асфальт только на одной стороне дороги, жители выразили недовольство проводимым ремонтом и выложили видео в соцсетях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В акимате области Жетысу сообщили, что в марте 2022 года между отделом жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кербулакского района и ТОО «Жигули» был заключен договор на сумму 82,8 млн тенге на выполнение работ по среднему ремонту подъездной дороги села Косагаш.

«Согласно договору, ремонтные работы должны были завершены до 31 июля 2022 года. Однако в ходе проверки технического надзора выявлено множество недостатков, и подрядчику было заполнено предписание. В Специализированный межрайонный экономический суд области Жетысу подано исковое заявление о признании подрядчика недобросовестным в связи с неисполнением предписания и истечением срока договора, завершении работ и взыскании 0,1% неосвоенных средств», - отметили в пресс-службе акимата региона.

22 ноября 2022 года в соответствии с решением Специализированного межрайонного экономического суда ТОО «Жигули» предписано полностью завершить ремонтные работы на въезде в село Косагаш. Ведомством было направлено несколько писем-предупреждений подрядчику о завершении работ. Но письма остались без ответа.

«На сегодняшний день для полного завершения работ по среднему ремонту подъездной дороги села Косагаш расторгнут односторонний договор с ТОО «Жигули». 8 августа 2023 года на портале государственных закупок объявлен открытый конкурс для определения нового подрядчика», - добавили в акимате.