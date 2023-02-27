Асфальт провалился под грузовиком в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Асфальт провалился под грузовиком в Турксибском районе микрорайоне Маяк по улице Топчиева в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео, где грузовик пытается выехать из глубокой ямы, появилось в Сети. По данным автора ролика, асфальт провалился в микрорайоне Маяк, по улица Топчиева, 55.

«В прошлом году здесь проводили воду, канализацию. Теперь вся дорога проваливается. Дыры каждый день увеличиваются. Глубина большая», - говорится в сообщении.

В акимате Турксибского района города ответили, что подрядной организацией уполномоченного органа управления энергетики и водоснабжения Алматы будет произведена подсыпка участка.

«На улице Топчиева в связи с образовавшейся ямой на асфальте проводится подсыпка. В весенний период для восстановления асфальтного покрытия будет проведен ямочный ремонт. Также в микрорайоне Маяк во втором квартале планируется произвести капитальный ремонт распределительных сетей водоснабжения. После чего дорожное покрытие будет полностью восстановлено», - ответили в акимате района.

Напомним, в ноябре прошлого года в Алматы под асфальт провалился пассажирский автобус. Инцидент тогда произошел в Алатауском районе города.