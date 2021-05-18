Асфальт провалился по улице Толе би в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы по улице Толе би образовалась огромная яма. В акимате прокомментировали ситуацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Видео с огромной ямой появилось в социальных сетях.
В пресс-службе управления энергоэффективности и инфраструктурного развития прокомментировали случай.
«На пересечении улиц Толе би - Отеген батыра образовался провал асфальта, причиной этому стал пролом плиты перекрытия городского коллектора. Восстановительными работами занимается «Алматы Су». Сейчас ведутся работы по восстановлению плиты, после чего восстановят асфальтное покрытие», - ответили в управлении.
В пресс-службе «Алматы Су» ответили, что асфальт восстановят к вечеру.
«Сегодня к 22 часам просевший сегмент дорожного покрытия на пересечении улиц Толе би и Отеген батыра будет восстановлен. По предварительным данным обследования, провал диаметром около 2 метров образовался из-за разрушения плиты перекрытия участка городского коллектора D -1000 мм, проходящего под указанным уличным перекрестком», - добавили в ведомстве.
Похожий случай ранее произошел по улице Толе би и угол улицы Муратбаева.
Позже сообщалось, что подрядной организации, выполнявшей реконструкцию инженерных сетей в Алматы, повлекшую проседание грунта на пересечении улиц Толе би и Муратбаева, грозят жесткие санкции вплоть до лишения лицензии на проведение подобных работ.
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