Асфальт провалился по улице Толе би в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы по улице Толе би образовалась огромная яма. В акимате прокомментировали ситуацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с огромной ямой появилось в социальных сетях.





В пресс-службе управления энергоэффективности и инфраструктурного развития прокомментировали случай.

«На пересечении улиц Толе би - Отеген батыра образовался провал асфальта, причиной этому стал пролом плиты перекрытия городского коллектора. Восстановительными работами занимается «Алматы Су». Сейчас ведутся работы по восстановлению плиты, после чего восстановят асфальтное покрытие», - ответили в управлении.

В пресс-службе «Алматы Су» ответили, что асфальт восстановят к вечеру.

«Сегодня к 22 часам просевший сегмент дорожного покрытия на пересечении улиц Толе би и Отеген батыра будет восстановлен. По предварительным данным обследования, провал диаметром около 2 метров образовался из-за разрушения плиты перекрытия участка городского коллектора D -1000 мм, проходящего под указанным уличным перекрестком», - добавили в ведомстве.

Похожий случай ранее произошел по улице Толе би и угол улицы Муратбаева.

Позже сообщалось, что подрядной организации, выполнявшей реконструкцию инженерных сетей в Алматы, повлекшую проседание грунта на пересечении улиц Толе би и Муратбаева, грозят жесткие санкции вплоть до лишения лицензии на проведение подобных работ.