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Асфальт начали укладывать на трассе Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск
15 Июля 2022 21:25

Асфальт начали укладывать на трассе Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еще один дорожный долгострой охвачен строительными работами. Речь идет о трассе «Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск». На прошлой неделе на дорожном объекте началась укладка асфальта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нацкомпании «КазАвтоЖол».

Общая протяженность данной трассы составляет 768 км, состоит из 16 участков. Работы по устройству скотопрогонов и водопропускных труб завершены на 81%, а по устройству мостов - на 63%.

Основная цель - до конца года обеспечить проезд по асфальтобетонному покрытию на большой части всех трасс, которые на сегодняшний день являются долгостроями. Кроме того, ведется работа по сокращению количества объездных дорог, отметили в нацкомпании.

«Если говорить о других проблемных дорожных объектах, то и они охвачены полным комплексом работ. К примеру, строительные работы возобновлены на объектах «Караганда-Балхаш», «Калбатау-Майкапшагай», «Атырау-Астрахань», «Казталовка-Жанибек-гр.РФ», «Унеге-Бейсен-Сайхин»», - отметил глава КазАвтоЖол Мейрхат Касымбаев.

В целом по стране строительными работами охвачено 95 участков дорог республиканского значения.


Фото: qaj.kz




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