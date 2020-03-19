Асет Исекешев пояснил, куда казахстанцам сообщать о высоких ценах на маски и антисептики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Куда обратиться в случае, если граждане столкнулись с завышенными ценами на маски или антисептики, сообщил на своей странице в Facebook Помощник Президента - секретарь Совета Безопасности Асет Исекешев, передает МИА «Казинформ»

Как отметил А.Исекешев, вчера Госкомиссия провела третье заседание по обеспечению режима ЧС. Руководство страны, АП, аппарат СБ, Правительство, акимы , все службы работают практически в круглосуточном режиме сегодня как единый штаб. Мониторинг, анализ и сразу принятие решений по таким вопросам как введение карантина , обеспечение продуктами питания, медикаментами и индивидуальными средствами защиты, работа в новых условиях всех видов пассажирских перевозок и много других вопросов. На особом контроле – вопрос возвращения наших граждан из-за рубежа.

В связи с введением карантина с 00.00 часов 22 марта 2020 года курсирование поездов на всех станциях городов Нур-Султана и Алматы будет остановлено. Это касается и транзитных поездов. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно. А пока владельцы железнодорожных билетов, чьи рейсы будут отменены, могут получить полное возмещение.

Касательно масок : в Казахстане 48 производителей масок, и только за 17 марта ими было произведено более 300 тысяч масок. На их складах сейчас 760 тысяч масок. Отгрузка по точкам продаж идет бесперебойно. Действует запрет на экспорт. Словом, принимаются все меры, чтобы масок хватило на всех.

«Важно! Если вы столкнулись с завышенными ценами на маски или антисептики, пожалуйста, звоните по телефонам +7-7172-70-84-78 и +7-7172-31-61-45. Это телефоны доверия Комитета финмониторинга», - отметил А.Исекешев.

«Мы внимательно следим за обсуждением карантина в социальных медиа. Сразу же по всем вопросам соответствующие службы (акиматы, МВД , МЗ и другие) дают информацию .

И напоследок призываю вас с пониманием отнестись к работе врачей , полицейских, военных и других служащих . Ситуация сложная, карантин вводится впервые , все, что делается - ради безопасности населения! Просьба - не верить фейкам и слухам, соблюдать режим карантина. Держите дистанцию минимум в два метра. Чаще мойте руки. Без крайней необходимости не покидать дома. Немедленно сообщайте медикам о симптомах ОРВИ и четко следуйте их инструкциям. Только в наших силах остановить распространение вируса», - написал А.Исекешев.

Напомним, Глава государства 15 марта подписал указ «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан», в двух городах - Нур-Султане и Алматы - с 00:00 час. 19 марта официально вводится карантин.







