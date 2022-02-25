Асет Исекешев назначен помощником Президента Республики Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Асет Исекешев назначен помощником Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Назначить Исекешева Асета Орентаевича помощником Президента Республики Казахстан, освободив от должности помощника Президента – Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан.

Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 25 февраля 2022 года

№ 816





Родился 17 августа 1971 года в г. Караганда.

Образование:

В 1989 году окончил Специальное профессионально-техническое училище №5 г. Уральска по специальности «слесарь-сборщик».

В 1994 году – юридический факультет КазГУ имени Аль-Фараби, в 1998 году – Высшую школу государственного управления при Президенте РК.

Трудовая деятельность:

В 1989 году – слесарь-сборщик радиоаппаратуры Уральского завода «Омега».

В 1995 - 1997 годах – работа в органах прокуратуры.

В 1998 - 1999 годах – главный специалист Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

В 1999 - 2000 годах – директор Департамента регистрации и контроля над нормативными правовыми актами центральных и местных органов Министерства юстиции РК.

С 2000 по 2002 год – работа в частном секторе.

С ноября 2002 – советник министра экономики и бюджетного планирования РК.

С июня 2003 года – вице-министр индустрии и торговли РК.

С мая 2006 года – заместитель председателя правления АО «Фонд устойчивого развития «Казына».

С 2007 по 2008 год – работа в частном секторе.

С февраля 2008 года – помощник Президента РК.

С мая 2009 – министр индустрии и торговли РК, в марте 2010 года назначен Заместителем Премьер-Министра – министром индустрии и новых технологий РК.

С января 2012 года – министр индустрии и новых технологий, с сентября 2012 года – Заместитель Премьер-Министра – министр индустрии и новых технологий РК.

С августа 2014 года по июнь 2016 – министр по инвестициям и развитию РК. Одновременно с февраля 2015 года инвестиционный омбудсмен.

С 21 июня 2016 года – аким города Астаны.

С 10 сентября 2018 года по 24 марта 2019 года – руководитель Администрации Президента Республики Казахстан.

С 25 марта 2019 года по 16 января 2020 года – исполнительный директор Фонда Первого Президента РК.

16 января 2020 года назначен помощником Президента – Секретарём Совета Безопасности Республики Казахстан.

Награжден орденами: «Құрмет» и «Парасат».