    17:15, 02 Февраль 2026 | GMT +5

    Асет Иргалиев назначен советником Президента РК

    Соответствующий Указ опубликовала Акорда, передает Kazinform.

    Асет Иргалиев стал контактным лицом по работе с международными финорганизациями
    Фото: Правительство РК

    Указом Главы государства Иргалиев Асет Арманович назначен советником Президента — Председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

    Асет Иргалиев родился 18 июня 1986 года.

    ТРУДОВОЙ СТАЖ:

    • Региональный аналитик экономической политики по Восточной Европе и Кавказу экономического департамента Европейского банка реконструкции и развития в Лондоне (09.2010-10.2011)
    • Главный региональный аналитик экономического департамента Европейского банка реконструкции и развития в Лондоне (10.2011-11.2012)
    • Региональный экономист банка экономического департамента Европейского банка реконструкции и развития в Лондоне (11.2011)
    • Директор, вице-президент, заместитель председателя правления, первый заместитель председателя правления центра развития предпринимательства АО «Институт экономических исследований» (01.2013-2016)
    • Председатель правления АО «Институт экономических исследований» (02.2016-10.2016)
    • Советник председателя правления АО «НУХ „Байтерек“ (10.2016-12.2016)
    • Советник Премьер-министра РК (12.2016-07.2018)
    • Заведующий Центром проектного управления Канцелярии Премьер-министра РК (07.2018-09.2018)
    • Вице-министр национальной экономики Республики Казахстан (09.2018-03.2019)
    • Заместитель Руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (03.2019-08.2019)
    • Первый вице-министр национальной экономики Республики Казахстан (08.2019-01.2021)
    • Министр национальной экономики Республики Казахстан (18.01.2021-06.2022)
    • Председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан (06.01.2022, переназначен 28.11.09.02.2022.2023)
    • Помощник Президента Республики Казахстан по экономическим вопросам (02.09.05.16.2023.2024)
    • Постоянный представитель Республики Казахстан при Всемирной торговой организации и международных экономических организациях (16.05.02.28.2024.2025)
    • Председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан (с 28.02.2025)

    Образование

    • Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования (2008)
    • Международная школа бизнеса, Швеция (2008)
    • Университет Йорка (2009)
    • Университет Ноттингема (2010)
    • Специальность «Экономист»
    Акорда
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
