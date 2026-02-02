17:15, 02 Февраль 2026 | GMT +5
Асет Иргалиев назначен советником Президента РК
Соответствующий Указ опубликовала Акорда, передает Kazinform.
Указом Главы государства Иргалиев Асет Арманович назначен советником Президента — Председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.
Асет Иргалиев родился 18 июня 1986 года.
ТРУДОВОЙ СТАЖ:
- Региональный аналитик экономической политики по Восточной Европе и Кавказу экономического департамента Европейского банка реконструкции и развития в Лондоне (09.2010-10.2011)
- Главный региональный аналитик экономического департамента Европейского банка реконструкции и развития в Лондоне (10.2011-11.2012)
- Региональный экономист банка экономического департамента Европейского банка реконструкции и развития в Лондоне (11.2011)
- Директор, вице-президент, заместитель председателя правления, первый заместитель председателя правления центра развития предпринимательства АО «Институт экономических исследований» (01.2013-2016)
- Председатель правления АО «Институт экономических исследований» (02.2016-10.2016)
- Советник председателя правления АО «НУХ „Байтерек“ (10.2016-12.2016)
- Советник Премьер-министра РК (12.2016-07.2018)
- Заведующий Центром проектного управления Канцелярии Премьер-министра РК (07.2018-09.2018)
- Вице-министр национальной экономики Республики Казахстан (09.2018-03.2019)
- Заместитель Руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (03.2019-08.2019)
- Первый вице-министр национальной экономики Республики Казахстан (08.2019-01.2021)
- Министр национальной экономики Республики Казахстан (18.01.2021-06.2022)
- Председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан (06.01.2022, переназначен 28.11.09.02.2022.2023)
- Помощник Президента Республики Казахстан по экономическим вопросам (02.09.05.16.2023.2024)
- Постоянный представитель Республики Казахстан при Всемирной торговой организации и международных экономических организациях (16.05.02.28.2024.2025)
- Председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан (с 28.02.2025)
Образование
- Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования (2008)
- Международная школа бизнеса, Швеция (2008)
- Университет Йорка (2009)
- Университет Ноттингема (2010)
- Специальность «Экономист»