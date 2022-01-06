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    12:58, 06 Январь 2022 | GMT +6

    Асет Иргалиев назначен председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Асет Иргалиев назначен председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Назначить Иргалиева Асета Армановича председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан», - говорится в тексте Указа, подписанного Главой государства.

    Ранее сообщалось о том, что предыдущий глава Агентства Кайрат Келимбетов освобожден от этой должности.


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