12:58, 06 Январь 2022 | GMT +6
Асет Иргалиев назначен председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Асет Иргалиев назначен председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
«Назначить Иргалиева Асета Армановича председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан», - говорится в тексте Указа, подписанного Главой государства.
Ранее сообщалось о том, что предыдущий глава Агентства Кайрат Келимбетов освобожден от этой должности.