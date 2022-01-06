Асет Иргалиев назначен председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Асет Иргалиев назначен председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Назначить Иргалиева Асета Армановича председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан», - говорится в тексте Указа, подписанного Главой государства.

Ранее сообщалось о том, что предыдущий глава Агентства Кайрат Келимбетов освобожден от этой должности.