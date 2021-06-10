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    09:55, 10 Июнь 2021 | GMT +6

    Асет Иргалиев: Наибольший рост инвестиций наблюдается в строительстве

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В каких отраслях экономики наблюдается наибольший рост инвестиций, сообщил министр национальной экономики РК Асет Иргалиев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Рост инвестиций в основной капитал без учета горнодобывающей промышленности составил 25,5%. Значительный рост инвестиций отмечается в строительстве в 2,3 раза, обрабатывающей промышленности – на 82%, в том числе в производстве продуктов питания – на 24%, сфере информации и связи – на 53%, сельском хозяйстве – на 47%, торговле – на 46%, операциях с недвижимым имуществом – на 29% и транспорте – на 19%», - уточнил Асет Иргалиев.

    Ранее глава МНЭ сообщил , что в мае продолжилось улучшение деловой активности в стране.

    «В январе-мае текущего года ускорился темп восстановительного роста экономики до 1,6%. Реальный сектор остается главным драйвером роста экономики. Продолжается оживление сектора услуг. Сохраняется высокая инвестиционная активность в недобывающих секторах экономики», - сказал Асет Иргалиев.

    Министр добавил, что за этот период, без учета горнодобывающей промышленности, рост в реальном секторе составил 7,4%.



    Теги:
    Правительство РК Строительство Экономика
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