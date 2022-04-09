Асанали Ашимов передал в музей Алматы ряд сувениров из личной коллекции

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В музее Алматы прошла выставка «Абызға айналған Асанәлі», посвящённая творчеству знаменитого актёра, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодняшняя выставка является началом празднования моего юбилея. Программа большая. Нас с гастролями ждут во всех областях Казахстана. Мы с театром «Жаңа ғасыр» планируем выступить с гастролями, где будем ставить по несколько спектаклей. Гастроли завершатся в городе Нур-Султан в октябре. Пользуясь случаем, хочу выразить всем вам огромную благодарность. Спасибо за вашу любовь и поддержку», - сказал актёр в своей приветственной речи.

На выставку лично прилетел известный американский актёр и режиссёр Лейн Девис. С Асанали Ашимовым они познакомились на фестивале «Евразия» в 2007 году.

«Сейчас очень много звёзд. Почти каждого второго называют звездой. А самая яркая звезда на звёздном небе светит по-особенному. Поэтому я хочу сказать, что Асанали Ашимов- настоящая звезда. Его имя знают во всем мире», - сказал он.

Директор Казахского национального театра драмы имени М. Ауэзова Еркин Жуасбек отметил, что театр им. М. Ауэзова является вторым домом актёра.

«Асанали аға является художественным руководителем театра. Его творчество - большой феномен для всех нас. Каждая его роль и сценические образы - всегда в сердце зрителя. Он мастер своего дела. Школа казахского актёрского мастерства для начинающих актёров берёт начало с него», - подчеркнул он.

В ходе мероприятий Асанали Ашимов передал в фонд музея Алматы ряд предметов из личного архива. Это - коллекция книг и журналов, цифровой сборник фильмов, выпущенный к 70-летию Асанали Ашимова. Шахматы, шахматные часы «Янтарь», бюст Абая Кунанбаева, постеры и буклеты, стереопластинки «Асанәлі Әшімов» и «Кан мен Тер» А. Нурпеисова. Цифровые копии фильмов «Әруақ» и «Қыз Жібек» с автографами ведущих актёров. А также визитницы, ручка, диплом президента Фонда сохранения культурного наследия и сувениры.

Асанали Ашимов - советский, казахский актёр, режиссёр театра и кино, сценарист, педагог. Герой Труда Казахстана. Лауреат Государственной премии СССР, КазССР. Народный артист СССР. Обладатель независимой премии «Тарлан», кавалер Ордена «Отан», кавалер ордена «Курмет». С нялся более чем в 30 фильмах и сыграл свыше 50 ролей на сцене Казахского национального театра драмы имени М.Ауэзова.

Напомним, 8 мая Асанали Ашимову исполнится 85 лет.



