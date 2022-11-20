Асанали Ашимов, Макпал Жунусова, Назым Кызайбай - кто из известных личностей проголосовал на выборах

20 Ноября 2022, 19:20

20 Ноября 2022, 19:20

Асанали Ашимов, Макпал Жунусова, Назым Кызайбай - кто из известных личностей проголосовал на выборах

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Известные общественные деятели, актеры, исполнители, писатели и поэты приняли участие в голосовании на выборах Президента Казахстана в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Известные исполнители Беркут и Аиша с детьми пришли на 416 участок, расположенный в школе-гимназии №168 имени К. Катыкбаевой.

«Мы пришли всей семьей, на избирательном участке все были в хорошем настроении, все прошло хорошо. Мы уверены в положительных переменах, которые произойдут в нашей стране», - поделились артисты.

Народная артистка Казахстана Макпал Жунусова с дочерью проголосовала на избирательном участке №383 в школе-гимназии №30 имени Д. Снегина.

Известный государственный деятель Сергей Терещенко отдал свой голос у себя дома в окружении внуков.

«Мы проголосовали за новый и справедливый Казахстан. Желаем новоизбранному Президенту крепкого здоровья и удачи в работе!», - сказал Сергей Терещенко.

Легендарный актер, режиссер театра и кино, сценарист, педагог Асанали Ашимов отдал свой голос за кандидата в Президенты в Алматы на участке №382.

«Без благосостояния народа не может идти речь о благополучии страны. Только при хорошем настрое работа над реформами будет удачной, это во-первых. Во-вторых, надо развивать науку, образование, культуру. По словам великих людей, страна без культуры, без литературы - это не страна. Я сделал свой выбор за будущее нашего народа, за будущее подрастающего поколения», - сказал Асанали Ашимов.

Поэт, заместитель председателя Союза писателей Республики Казахстан Бакыт Бедельхан сделал свой выбор на избирательном участке №531. Он отметил, что страна вступила в следующий этап развития.

Ветеран легкой промышленности Казахстана, член Совета ветеранов Алматы Лидия Кочетова также пришла на внеочередные выборы Президента. Она отмечает, что одним из достояний страны является мир в нашем государстве.

«Мы сохранили суверенитет, мы сохранили главное – мир в нашем государстве. Именно за это я проголосовала на выборах», - сказала Лидия Кочетова.

Спортсмены также проявляют свою активность в Алматы. Известный боксер Назым Кызайбай проголосовала на избирательном участке №515 в общеобразовательной школе №186. Казахстанский чемпион мира по борьбе Марат Ныгматуллаев сделал свой выбор на избирательном участке №570. Он призвал народ к активному участию в политической кампании.

Не остался в стороне и писатель, лауреат Государственной премии Нурлан Оразалин. Он пришел на избирательный участок №301, чтобы сделать выбор за будущее страны.

Свой голос на выборах отдал также Народный артист Казахстана Алтынбек Коразбаев. Он побывал на избирательном участке №211, расположенном в средней школе №202.

Среди многочисленных государственных деятелей, артистов и певцов свой шаг в будущее внес певец и заслуженный артист страны Бахтияр Тайлакбаев. Он проголосовал на избирательном участке №508, расположенном в общеобразовательной школе №176.

«Я уверен, что на выборах мы определим достойного лидера страны, который обеспечит социальное, идеологическое и экономическое развитие республики. Это очень важно для нашего государства. Поскольку в рамках существующей политической системы очень многое зависит от личности Президента. Я надеюсь, что грамотный и авторитетный Глава государства выстроит правильную политику. Я пришел отдать свой голос за будущее нашей страны!», - отметил Бахтияр Тайлакбаев.

Председатель общественной организации «Казахстанский Русский культурный центр» и заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана города Алматы Всеволод Лукашев свой голос отдал на избирательном участке №239, расположенном в Казахско-Американском университете.

«Мы идем выбирать Президента для того, чтобы продолжались реформы и чтобы жизнь в Казахстане улучшалась - это важно. Важно, чтобы каждый человек свою волю изъявил и пришел на участок, проголосовал лично и не откладывал это», - отметил Всеволод Лукашев.

На голосование пришел и певец, общественный деятель Нурлан Албан. Свой выбор он сделал на избирательном участке №36, который находится в общеобразовательной школе №181.

Эстрадная певица, заслуженный деятель Казахстана Тамара Асар, как и другие коллеги, не осталась в стороне от политической кампании. Она проголосовала на избирательном участке №254.

Музыкант, солист вокально-инструментального ансамбля «Дос-Мукасан» Мурат Кусаинов проголосовал на участке №262. По мнению композитора, стране нужны политические изменения. Последующие за выборами преобразования затронут все сферы общественно-политической жизни. В частности, активизируется экономическое развитие, появятся новые социальные программы

«Я возлагаю большие надежды на эти выборы. Глава государства как-то сказал, что у нас нет Родины, кроме Казахстана. Именно поэтому каждый гражданин нашей страны должен внести свою лепту в ее развитие», – подчеркнул музыкант.

Он пожелал молодым избирателям не оставаться в стороне от общественно-политических преобразований, быть упорными и целеустремленными.

Заслуженный деятель РК Жамиля Серкебаева проголосовала на избирательном участке №254 в Алматы.

«Я ходила сегодня на свой участок в Национальной библиотеке. Отдав свой голос, я надеюсь, что в стране всегда будет мир и мы будем стремиться войти в первые ряды цивилизованных стран. Наша страна многонациональная, в этом заключается прелесть нашей Родины и моей интернациональной семьи. Я возлагаю большие надежды на то, что страна будет развиваться, что общая культура у нас будет повышаться и произойдут перемены к лучшему», - отметила она.

Экс-солист дуэта «Нур-Мукасан» Мукасан Шахзадаев сделал свой выбор на избирательном участке №157.

«Мы надеемся, что избранный Глава государства внесет свой вклад в повышение социально-экономического благосостояния населения», - сказал Мукасан Шахзадаев.

Драматург, писатель Дулат Исабеков отдал голос на избирательном участке №492.

«Сегодня – внеочередные президентские выборы. Каждый сам определяет за кого голосовать. Нам надо всем участвовать в выборах», - заявил он.

Заместитель председателя ОО «Алматинский корейский национальный центр» Геогргий Кантоже отдал свой голос в Алматы.

«Каждому нужно осознать, что нет более важного вопроса сегодня, чем выборы Президента. Оглянитесь вокруг, что творится в мире! От этого дня зависит будущее нашей страны, детей и внуков. Все должны проникнуться этой мыслью», - поделился своим мнением общественник.

Свой голос за будущего Президента отдал и председатель ОЮЛ «Ассоциация греческих обществ Казахстана «Филия» Иорданиди Георгий Константинович. Он посетил избирательный участок №64, расположенный в алматинском музыкальном колледже имени П.И. Чайковского.

«Каждый город и каждый гражданин важен в голосовании на выборах Президента Казахстана. Мы не должны на полпути останавливать развитие нашего государства. Поэтому каждый должен отдать свой голос за лучшего кандидата. Сегодняшние выборы показывают, что казахстанский народ, как единое целое принимает участие в выборах. Мы показываем, что мы сильный народ, который пришел на избирательные участки и делает свой выбор за нового Президента. Все это время благодаря нашему единству и силе, мы достойно противостоим недоброжелателям. Новый Казахстан надо строить по-новому», - отметил Георгий Иорданиди.

Асылбек Боранбай также входит в число известных людей, проголосовавших в Алматы. Свой выбор он сделал на избирательном участке №129.

Герой труда Казахстана, заслуженный деятель РК, почетный гражданин города Алматы Аягуль Миразова пришла голосовать на избирательный участок №372. Она призвала народ внести свой вклад в светлое будущее страны.

«Чтобы быть справедливой страной, должна быть справедливая молодежь. Нужно бороться за справедливость, надо уметь бороться. Те, кто создает наше государство, развивает его и делает справедливым, это мы и вы, молодежь! Давайте все проголосуем, чтобы внести свой вклад в светлое будущее нашей страны. Приглашаю всех к голосованию», - сказала Аягуль Миразова.

Директор Института литературы и искусства имени М. Ауэзова Кенжехан Матыжанов проголосовал на избирательном участке №387, расположенном в школе №17 города Алматы. Избиратель уверен, что выбрал подходящего человека в Президенты Казахстана.

«В то время, когда мир находится в затруднительном положении, мы должны доверить нашу судьбу сильному человеку. Если принять во внимание мировую геополитическую ситуацию, внутреннее положение нашей страны, то, в первую очередь нам нужны единство, целостность, сплоченность. Все можно решить сплотившись в единое целое. Сегодня я сделал свой выбор в этом направлении», - говорит Кенжехан Матыжанов.

На избирательном участке №322 города Алматы отдал свой голос известный поэт Маралтай Райымбек. Он считает своим долгом проголосовать на таком важном мероприятии.

«Сегодня мы постарались пораньше прийти на избирательный участок всей семьей. Мы сделали свой выбор и отдали голос тому, кто может возглавить страну. Мы всегда принимаем участие с нашей семьей в важных делах, которые решают судьбу страны. Это особенные выборы и отличаются от предыдущих. Можно сказать, что выборы проходят честно. До этого мы много раз участвовали в политических кампаниях. Алматы всегда занимал важное место в судьбе страны. Избиратели активны с самого утра», — сказал он.

Известный кинорежиссер, актер, народный артист Казахстана Досхан Жолжаксынов призвал казахстанцев проявить свою гражданскую активность.

«Дорогие братья! Сегодня важный день для нашего государства и народа. Мы несем ответственность за то, чтобы передать будущим поколениям наследие наших предков, поэтому вы должны прийти на свои избирательные участки и сделать свой выбор. Я свой выбор уже сделал!», - сказал Досхан Жолжаксынов.

Ранее на выборах в Алматы проголосовали Роза Рымбаева, Мадина Садвакасова и другие звезды шоу-бизнеса.