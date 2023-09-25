Асан Жусупов назначен Главнокомандующим Сухопутными войсками Вооруженных сил РК

Распоряжением Главы государства Жусупов Асан Куанышевич назначен Главнокомандующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Распоряжением Главы государства Койбаков Талгат Мамыртаевич освобожден от должности Главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Республики Казахстан.

Жусупов Асан Куанышевич родился 10 февраля 1973 года в поселке Имантау Арык-Балыкского района Кокчетавской области.

Проходил службу на различных должностях командира мотострелкового взвода, роты, батальона, начальника штаба мотострелковой бригады, командира танковой бригады.

С 2016 года был начальником штаба Регионального командования «Юг».

С апреля 1995 года по август 2001 года занимал должности от командира взвода, до командира мотострелкового батальона в воинской части 40398.

С августа 2001 года по июнь 2003 года был слушателем Военной академии ВС РК.

С июня 2003 года по март 2008 года проходил должности начальника штаба – заместителя командира части и командира воинской части 27943.

В марте 2008 года, назначен командиром воинской части 21450.

В августе 2012 года назначен заместителем командующего войсками регионального командования (по боевой подготовке) – начальником отдела боевой подготовки Управления командующего войсками РгК «Запад».

В августе 2013 года зачислен слушателем Национального университета обороны

В июне 2015 года назначен заместителем командующего войсками регионального командования (по боевой подготовке) – начальником отдела боевой подготовки Управления командующего войсками РгК «Восток».

С ноября 2016 года назначен начальником штаба – первым заместителем командующего войсками регионального командования «Юг»

С 15 сентября 2019 года - командующий войсками регионального командования «Восток».