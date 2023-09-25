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    09:54, 25 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Асан Жусупов назначен Главнокомандующим Сухопутными войсками Вооруженных сил РК

    Асан Жусупов
    Фото: gov.kz

    Распоряжением Главы государства Жусупов Асан Куанышевич назначен Главнокомандующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Распоряжением Главы государства Койбаков Талгат Мамыртаевич освобожден от должности Главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Республики Казахстан.

    Жусупов Асан Куанышевич родился 10 февраля 1973 года в поселке Имантау Арык-Балыкского района Кокчетавской области.
    Проходил службу на различных должностях командира мотострелкового взвода, роты, батальона, начальника штаба мотострелковой бригады, командира танковой бригады.

    С 2016 года был начальником штаба Регионального командования «Юг».

    С апреля 1995 года по август 2001 года занимал должности от командира взвода, до командира мотострелкового батальона в воинской части 40398.

    С августа 2001 года по июнь 2003 года был слушателем Военной академии ВС РК.

    С июня 2003 года по март 2008 года проходил должности начальника штаба – заместителя командира части и командира воинской части 27943.

    В марте 2008 года, назначен командиром воинской части 21450.

    В августе 2012 года назначен заместителем командующего войсками регионального командования (по боевой подготовке) – начальником отдела боевой подготовки Управления командующего войсками РгК «Запад».

    В августе 2013 года зачислен слушателем Национального университета обороны

    В июне 2015 года назначен заместителем командующего войсками регионального командования (по боевой подготовке) – начальником отдела боевой подготовки Управления командующего войсками РгК «Восток».

    С ноября 2016 года назначен начальником штаба – первым заместителем командующего войсками регионального командования «Юг»

    С 15 сентября 2019 года - командующий войсками регионального командования «Восток».

     

     

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