Асаин Байханов назначен акимом Павлодарской области

7 Декабря 2022, 11:53

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства подписал Указ о назначении Асаина Байханова акимом Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Назначить Байханова Асаина Куандыковича акимом Павлодарской области», - говорится в тексте Указа.

Как сообщила пресс-служба главы Кабмина, Премьер-Министр РК Алихан Смаилов и руководитель Администрации Президента РК Мурат Нуртлеу посетили с рабочей поездкой Павлодар, где приняли участие в собрании депутатов маслихатов всех уровней Павлодарской области.

Алихан Смаилов зачитал депутатам письмо Главы государства о внесении на рассмотрение двух кандидатур на должность акима региона – Байханова Асаина Куандыковича и Батыргужинова Серика Барлыбаевича.

В ходе открытого голосования из 177 депутатов 135 отдали голос за А.Байханова, 42 депутата проголосовали за С.Батыргужинова.

Асаин Куандыкович Байханов родился в Баянаульском районе Павлодарской области в 1977 году. В 2000 году окончил Павлодарский университет по специальности «Экономика и менеджмент», в 2005–2006 гг. проходил обучение в Корпоративном центре повышения квалификации немецкого международного банковского холдинга ProCredit Holding AG и European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). В 2017 году окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (магистр делового администрирования, «Стратегический менеджмент и предпринимательство»).

В 2000 году начал карьеру в банковском секторе по программе, реализуемой офисом Европейского банка реконструкции и развития в Казахстане. Прошел путь от стажера кредитного эксперта в Экибастузе до начальника отдела по внедрению новых банковских продуктов головного офиса программы ЕБРР в Алматы, одновременно осваивая многоступенчатую программу обучения на семинарах ЕБРР в Казахстане и за рубежом.

С 2003 по 2007 гг. занимал различные руководящие должности в немецком международном банковском холдинге ProCredit Holding AG, в том числе исполнительного директора ЗАО «ПроКредит Украина» в Киеве.

В 2007 году вернулся в Казахстан и занял должность заместителя председателя правления АО «Нурбанк», где отвечал за расширение филиальной сети и развитие кредитования малого и среднего бизнеса, в том числе в аграрной отрасли.

С 2009 по 2015 гг. занимался предпринимательской деятельностью в сельском хозяйстве: запускал и развивал несколько успешных проектов в сфере животноводства и растениеводства, а также в сфере логистики и грузоперевозок в Алматы и Алматинской области.

2015 года по 2020 гг. работал в должности заместителя председателя правления АО «КазАгроПродукт», входящего в группу АО «Национальный Управляющий Холдинг «КазАгро». В период работы участвовал и возглавлял рабочие группы по обсуждению и изменению различных государственных программ по развитию сельскохозяйственной отрасли, а также достижению целевых индикаторов по экспорту продукции АПК.

С марта 2020 года занимал должность заместителя акима Павлодарской области, курировал вопросы сельского хозяйства, развития сельских территорий, недропользования, окружающей среды и водных ресурсов, земельных отношений, социальной защиты и спорта.

19 июля 2021 года был назначен акимом города Павлодара.

Фото: t.me/KZgovernment