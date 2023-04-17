Арыстанбека Мухамедиулы не доставили в суд из-за снегопада в Астане

АСТАНА.КАЗИНФОРМ – В столице началось главное судебное разбирательство по делу Арыстанбека Мухамедиулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что Арыстанбек Мухамедиулы не доставлен в суд из-за погодных условий. Подсудимый принимает участие в предварительных слушаниях посредством видеоконференции в zoom.

Ранее дело в отношении Мухамедиулы А., Нұразхан А.Ш., Кошенова А.К. и Садвакасовой А.Т. по обвинению в хищении бюджетных средств поступило в суд Байконырского района Астаны. Их дело рассматривает судья суда 2 Байконырского района Баглан Идирисов.

28 мая 2022 года в отношении бывшего директора Национального музея была избрана мера пресечения «содержание под стражей».

Сообщалось, что Антикоррупционная служба проводила расследование по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на проведение международной выставки «Шествие Золотого человека по музеям мира», а также на проекты «Общегосударственное фотограмметрическое 3D-сканирование национальных сакральных объектов Казахстана и музейных фондов» и «Оцифровка Национальной цифровой киноколлекции Республики Казахстан».

Кроме того, проверялась причастность Мухамедиулы А. к незаконной передаче в период нахождения в должности министра культуры и спорта в собственность родственников и аффилированных лиц РГКП «Республиканская школа высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта», АО «Казак энциклопедиясы» и ТОО «Казахстанский научно-исследовательский институт культуры».

Предварительная сумма ущерба государству по расследуемым уголовным делам составляет около 7 млрд тенге.