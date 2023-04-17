Арыстанбек Мухамедиулы остается в СИЗО – суд отказал в домашнем аресте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Арыстанбек Мухамедиулы остается в следственном изоляторе. Суд отказал ему в домашнем аресте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что уже после обеда Арыстанбек Мухамедиулы был доставлен в суд. Утром в связи с погодными условиями он не был доставлен в суд. Подсудимый принимал участие в предварительных слушаниях посредством видеоконференции в zoom.

«Мухамедиулы и Кошенов обвиняются в тяжких преступлениях. Также из постановления следственного судьи предусматривается, что подсудимые, находясь на свободе, могут воспрепятствовать объективному разбирательству по уголовному делу или скрыться от суда. Кроме того, имеющиеся у Мухамедиулы заболевания не служат основанием для изменения меры пресечения», - сказал судья Баглан Идирисов.

Суд постановил: «в удовлетворении ходатайства адвоката Тулеева в отношении Мухамедиулы об изменении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест отказать.

В удовлетворении ходатайства адвоката Темирболатова об изменении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест в отношении Кошенова отказать».

Ранее адвокат Арыстанбека Мухамедиулы попросил изменить меру пресечения на домашний арест.