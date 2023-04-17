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Арыстанбек Мухамедиулы попросил суд изменить меру пресечения на домашний арест

Автор:  
Арайлым Мұрат
17 Апреля 2023, 12:57
Арыстанбек Мухамедиулы попросил суд изменить меру пресечения на домашний арест Фото из открытых источников

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Адвокат Арыстанбека Мухамедиулы попросил изменить меру пресечения на домашний арест, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Арыстанбека Мухамедиулы не доставили в суд из-за погодных условий. Он принимает участие в предварительных слушаниях посредством видеоконференции в zoom.

«Ваш адвокат Мустакым Тулеев заявил ходатайство о назначении предварительного слушания, а также по решению вопроса прекращения уголовного дела в отношении Вас в связи с отсутствием состава преступления. Также он просит изменить меру пресечения в отношении Вас на домашний арест», - сказал судья суда №2 Байконырского района Баглан Идирисов.

«Мы столько ходатайств дали, чтобы изменили меру на домашний арест. Я несколько дней назад перенес вторую операцию и здоровье с каждым днем ухудшается. Было бы целесообразно перенести на домашний арест. Как заявили все адвокаты, это сфабрикованное дело, ничем не доказано, ни одного факта не имеется, тем не менее мы находимся здесь. Исходя из гуманности, из построения справедливого Казахстана, который анонсировал наш Президент Касым-Жомарт Токаев, мы требуем, чтобы прекратили беззаконие и данное разбирательство отменили», - сказал Арыстанбек Мухамедиулы.

Напомним, в 10:00 началось главное судебное разбирательство по делу Арыстанбека Мухамедиулы.


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