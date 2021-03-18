Арысские бабушки приняли участие в спортивных соревнованиях

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - «В здоровом теле – здоровый дух». Достопочтенные бабушки Туркестанской области подают пример молодежи и в развитии массового спорта. В честь праздника Наурыз отдел спорта и физической культуры города Арыс в целях пропаганды здорового образа жизни провёл среди бабушек спортивное мероприятие «Ұлыстың Ұлы күні әз Наурыз», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

По волейболу команда «Ак әжелер» г. Арыс заняла I место, II место - команда «Айпара Ана» Акдалинского сельского округа, III место - команда бабушек Монтайтасского района «Укилим-ай».

В соревновании по перетягиванию каната никто не сравнился с бабушкам из Монтайтаса. В данном конкурсе апашки г. Арыс заняли I место, а акдалинские бабушки - III место.

I место заняла арысская апа Шахапова Мадина, II место - Абишова Ажар из Акдалинского сельского оркуга, III место досталось Мауленовой Ултуар из Байыркума.

Кроме того, в конкурсе по армрестлингу I место заняла Карабасова Айымкоз (г. Арыс), II место - Таласова Бибайша (Жидели). III место присуждено Карынбаевой Куляш (Акдала).

В шашечной игре победу одержала Мусалиева Арафа из города Арыс, второе место заняла акдалинская Киизбаева Индира. Третье место досталось Рыскуль Аманбековой, которая защищала честь села Монтайтас.

Участники соревнований выразили благодарность организаторам, которые провели мероприятие на высоком уровне. По итогам конкурса победителям были вручены медали, кубки и специальные благодарственные письма.