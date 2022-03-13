РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:34, 12 Март 2022 | GMT +6

    Арыки очистили в Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы очистили арычные сети и переходы общей протяженностью 1 145,7 км, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В конце февраля перед массовым таянием снега в целях предупреждения подтоплений подрядные предприятия акиматов районов города Алматы очистили арычные сети и переходы общей протяженностью 1 145,7 км. Ежедневно было задействовано более 60 единиц спецтехники и 300 работников. Вывезено 16 тысяч кубометров мусора и ила», - сообщили в пресс-службе акимата города.

    Из-за дождей в марте зафиксированы случаи перелива из арыков ливневых вод из-за бытового мусора в подземных арычных переходах под проезжей частью дорог.

    «В связи с этим для обеспечения беспрепятственного пропуска ливневых вод обращаемся с просьбой к жителям и гостям города не выбрасывать мусор в арычную сеть», - добавили в акимате.


    Теги:
    Общество Алматы
    Сейчас читают
    Сегодня, 10:26
    Женская команда Казахстана по стендовой стрельбе завоевала бронзовую медаль Азиады
    Сегодня, 10:21
    2 616 515 человек старше 60 лет проживают в Казахстане
    Сегодня, 09:57
    Определились все четвертьфиналисты турнира АТР 250 Astana Open
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!