Арыки очистили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы очистили арычные сети и переходы общей протяженностью 1 145,7 км, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В конце февраля перед массовым таянием снега в целях предупреждения подтоплений подрядные предприятия акиматов районов города Алматы очистили арычные сети и переходы общей протяженностью 1 145,7 км. Ежедневно было задействовано более 60 единиц спецтехники и 300 работников. Вывезено 16 тысяч кубометров мусора и ила», - сообщили в пресс-службе акимата города.

Из-за дождей в марте зафиксированы случаи перелива из арыков ливневых вод из-за бытового мусора в подземных арычных переходах под проезжей частью дорог.

«В связи с этим для обеспечения беспрепятственного пропуска ливневых вод обращаемся с просьбой к жителям и гостям города не выбрасывать мусор в арычную сеть», - добавили в акимате.