Арычные сети Алматы готовы к дождям - акимат

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления развития коммунальной инфраструктуры Данияр Кирикбаев заявил, что арычные сети города ежедневно убираются и готовы к дождям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе брифинга региональной службы коммуникаций журналисты спросили, насколько готовы арычные сети города к дождевому сезону и перестанет ли Алматы превращаться в Венецию.

«Да, последние дожди показали наши минусы и где нам надо поработать. Уже было поручение от руководства города, мы с районами отрабатываем. Сейчас начались листопады. Каждый день утром и вечером проводим уборку. Все опасные участки нам известны, я думаю, что мы готовы к дождевому сезону», – ответил Данияр Кирикбаев.

По словам спикера, управление занимается обслуживанием более 1167 км арычных сетей, более 2706 км улиц и более 1300 км тротуаров. Свыше 90 тонн мусора ежедневно вывозится с городских улиц силами 1413 дорожных рабочих и 1087 единиц спецтехники.

Ранее в управлении экологии и окружающей среды города сообщили, что до конца года планируется расширение арычных сетей, реконструкция и восстановление коллекторов и сопряжение арычных сетей с коллекторами для отведения ливневых вод, что позволит снизить дождевой поток и ликвидировать 56 участков подтоплений.