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    18:44, 09 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Арычные сети Алматы готовы к дождям - акимат

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления развития коммунальной инфраструктуры Данияр Кирикбаев заявил, что арычные сети города ежедневно убираются и готовы к дождям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе брифинга региональной службы коммуникаций журналисты спросили, насколько готовы арычные сети города к дождевому сезону и перестанет ли Алматы превращаться в Венецию.

    «Да, последние дожди показали наши минусы и где нам надо поработать. Уже было поручение от руководства города, мы с районами отрабатываем. Сейчас начались листопады. Каждый день утром и вечером проводим уборку. Все опасные участки нам известны, я думаю, что мы готовы к дождевому сезону», – ответил Данияр Кирикбаев.

    По словам спикера, управление занимается обслуживанием более 1167 км арычных сетей, более 2706 км улиц и более 1300 км тротуаров. Свыше 90 тонн мусора ежедневно вывозится с городских улиц силами 1413 дорожных рабочих и 1087 единиц спецтехники.

    Ранее в управлении экологии и окружающей среды города сообщили, что до конца года планируется расширение арычных сетей, реконструкция и восстановление коллекторов и сопряжение арычных сетей с коллекторами для отведения ливневых вод, что позволит снизить дождевой поток и ликвидировать 56 участков подтоплений.


    Теги:
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