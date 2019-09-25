Аружан Саин займется делом избитого отчимом малыша в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин прокомментировала шокирующий случай с избиением ребенка отчимом в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это ужас. Ребенок находится в больнице. Я думаю, что со стороны медицины ему делается все возможное. Мы сейчас на связи с управлением образования Алматы. Я попросила, чтобы органы опеки предоставили информацию о семье, в частности, о матери. В этой семье есть еще один ребенок, 2014 года рождения. Если ребенок ранее подвергался физическому насилию, почему мама не предприняла меры по защите ребенка, и в каком состоянии второй ребенок? С этим всем надо разбираться. Нужно посмотреть, насколько дети в семье были защищены, и какова здесь ответственность не только отчима, но и мамы. Если она дозволяла так жестоко обращаться с ее детьми, нужно рассмотреть вопрос с точки зрения ее ответственности», - сказала Аружан Саин.

Она также добавила, что окажет помощь ребёнку в случае необходимости.

«Если ребёнку будет необходима помощь зарубежных специалистов, то наш фонд будет готов организовать ее, безусловно», - отметила спикер.

Напомним, вчера в полиции сообщили, что отчим избил двухлетнего ребенка в Алматы. Мужчина арестован и дает признательные показания

Позже в управлении общественного здоровья города рассказали о состоянии малыша.