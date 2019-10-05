Аружан Саин приняла участие в благотворительном марафоне в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В парке Первого Президента в Алматы прошёл благотворительный марафон «Адал жүрек» с участием Уполномоченного по правам ребёнка в РК Аружан Саин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В забеге Президентская миля приняли участие более 2000 человек, среди которых представители всех возрастных групп, горожане, профессиональные спортсмены, работники государственных организаций, студенты и пенсионеры.





Здесь каждый желающий мог пожертвовать денежные средства в общественный фонд «Добровольное Общество Милосердие» который, работает с апреля 2006 года в помощь детям с заболеваниями крови, нуждающимся в постоянных переливаниях.

Марафон направлен на пропаганду здорового образа жизни, а также помощь социально уязвимым слоям населения. Общая дистанция забега составила 2400 м. Он проводился Антикоррупционной службой совместно с акиматом города в рамках проекта «Алматы-Адалдық Алаңы».





Антикоррупционная служба стала неким «коммуникационным звеном» между теми, кто хочет помогать и теми, кто нуждаются в помощи.

Руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Алматы Кайрат Сунтаев отметил значимость подобных мероприятий и призвал всех участников забега масштабировать культуру добропорядочности, честности и порядочности.



