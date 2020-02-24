Аружан Саин: Получение консультаций врача по репродуктивному здоровью с 16 лет убережет детей

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы эксперты обсуждают проект Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе обсуждения был рассмотрен вопрос раннего доступа детей к сексуальному просвещению. Действующим кодексом установлено право несовершеннолетних на охрану репродуктивного здоровья, а также на получение нравственно-полового воспитания.

Проектом нового кодекса указанное право регламентируется более детально, так как охрана репродуктивного здоровья и получение нравственно-полового воспитания зависят от информированности о правильном сексуальном поведении. Целью правильного сексуального поведения является предотвращение нежелательной беременности и распространения инфекций, передающихся половым путем.

В целях урегулирования вопроса предлагается изложить информацию в следующей редакции: «каждый ребенок имеет право на получение в доступной форме информации об охране репродуктивного здоровья в целях предотвращения нежелательной беременности и распространения инфекций, передающихся половым путем».

Уполномоченный по правам ребёнка Аружан Саин подчеркнула, что необходимо дать разрешение получать консультации врача с 16 лет. Это, по ее словам, убережет здоровье и жизнь детей.

Депутат Мажилиса Парламента РК, руководитель рабочей группы по данному законопроекту Зауреш Аманжолова разъяснила, что планируется закрепить норму о консультативной помощи врача по репродуктивному здоровью. На сегодня в Казахстане есть школа репродуктивной медицины, для получения консультаций требуется разрешение педагогического коллектива.

По словам депутата, согласно данным экспертов на сегодня 40% подростков с 16 лет вступают в половой контакт. Это факт.

«Подростки, как правило, с родителями открыто не могут на эту тему говорить. Они боятся. Поэтому важно, чтобы им дали консультации специалисты. В новом кодексе мы рассматриваем этот вопрос,, и с 16 лет подростки смогут получить качественную консультацию у специалистов», - сказала депутат.