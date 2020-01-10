Аружан Саин оказывает помощь пострадавшим в авиакатастрофе детям

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Уполномоченный по правам ребенка РК Аружан Саин по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева осуществляет сбор информации по положению семьи каждого ребенка, пострадавших при крушении самолета Bek Air под Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аружан Саин в своем Facebоok сообщила, что все пострадавшие девять детей уже выписаны из центра детской неотложной медицинской помощи, и поблагодарила всех врачей за помощь.

«Несколько родителей пострадавших в авиакатастрофе детей написали обращения ко мне, как к Уполномоченному по правам ребенка РК. Начата работа по этим обращениям. По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева мы осуществим сбор информации по положению семьи каждого ребенка, в том числе и тех детей, чьи родители имеют риск утерять трудоспособность или погибли в авиакатастрофе, что означает потерю кормильца, и предпримем все меры по защите прав детей», - написала она.

Она попросила потерпевших, которые считают необходимым обратиться к Уполномоченному по правам ребенка, обращаться с официальными письмами на адрес Info@bala-ombudsman.kz , тел: 8 727 267 67 12.