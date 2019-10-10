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Аружан Саин: Нужно всем казахстанцам прекратить подавать деньги детям-попрошайкам

10 Октября 2019 11:39
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Аружан Саин: Нужно всем казахстанцам прекратить подавать деньги детям-попрошайкам

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Уполномоченный по правам ребенка в РК Аружан Саин просит казахстанцев не подавать деньги детям-попрошайкам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Друзья, я получаю немало сообщений и комментариев о детях на улицах, либо о взрослых-попрошайках с детьми. Для подготовки запросов и принятия комплексных мер по защите прав детей от эксплуатации, от насильственного втягивания в попрошайничество, что дети даже не посещают школу, прошу помочь в сборе фактов», - написала она в Instagram.

Аружан Саин просит отправить фотографии попрошаек с детьми и самих детей (на улицах, проезжих частях дороги, в кафе/ресторанах) с адресами, где сделано фото и датами. Отправить можно в WhatsApp: +7 747 674 1554.

«Необходимо понять, какие реальные меры можно принять полиции, органам опеки и т.д. А главное, как сказала в интервью Зульфия Байсакова, пока можно бороться только одним методом: нужно всем казахстанцам прекратить подавать деньги. Когда этот механизм подаяния перестанет существовать, тогда этих детей не будут вовлекать. Чтобы помочь ребенку, постараться удержать его, либо остаться на месте где взрослые попрошайничают с детьми, вызвать полицию, дождаться, написать заявление, взять контакты следователя и сотрудника ЦАН, проконтролировать судьбу ребенка!», - отметила она.

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Ключевые слова: Права человека, Общество,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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