Артур Ластаев: Распространяемое «мнение» о том, что закон якобы будет способствовать отъему детей – откровенный фейк

Омбудсмен Артур Ластаев опроверг информацию о том, что закон якобы будет способствовать отъему детей. По словам омбуодсмена, это — откровенный фейк, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Уполномоченного по правам человека в РК.

Глава государства подписал закон, направленный на защиту института семьи, детей и женщин. Поправки разработаны по итогам их предварительного широкого обсуждения на различных площадках с активным участием всего гражданского общества.

По словам омбудсмена, в-первую очередь, это нововведение направлено на защиту семьи. В частности, в статью 2 Кодекса «О браке и семье» внесены дополнения о защите, сохранении, укреплении и продвижении традиционных семейных ценностей. Нравственное и духовное воспитание детей должно проводиться в духе уважения к национальным и традиционным ценностям.

— В новом Законе есть и другие поправки, но, полагаю, именно эти положения дают стратегический государственный ориентир. Поэтому любые альтернативные суждения по этому поводу беспочвенны, а распространяемое «мнение» о том, что закон якобы будет способствовать отъему детей — откровенный фейк. Нет никаких сомнений: Казахстан — только за традиционные национальные семейные ценности, и за сохранение института семьи! — говорит А. Ластаев.

Во-вторую очередь, по его словам, новый закон защищает детей от педофилов.

— Может быть это самая долгожданная мера, которая будоражила все общество при появлении сообщений о надругательствах над малолетними. Теперь за это посадят пожизненно. То же самое и за убийство маленьких детей. Поскольку подобные новости людьми воспринимаются особенно остро, то можно уверенно говорить, что весь народ Казахстана будет приветствовать самое серьезное ужесточение наказания таких преступников, — говорится в сообщении.

В-третьих, отметил омбудсмен, вводится новое наказание даже за приставание сексуального характера к детям возрастом до 16 лет вплоть до ареста на 40 суток. С момента введения в действие поправок недвусмысленные прикосновения к детям, непристойные предложения и др. перестанут быть безнаказанными. Дети и их родители почувствуют себя в своей стране более защищенными.

В-четвертых, введен новый состав преступления за пропаганду самоубийства.

— Эта мера позволит не только законодательно блокировать появляющиеся многочисленные сайты, каналы, чаты, группы суицидальной направленности, но и привлекать их организаторов вместе с пособниками к ответственности до 5 лет лишения свободы, — прокомментировал А. Ластаев.

По бытовому насилию совместной победой государства с гражданским обществом стала его криминализация, уверен омбудсмен. Теперь за побои, причинившие физическую боль, но не повлекшие легкий вред здоровью, вводится наказание от штрафа в 80 МРП до 50 суток ареста. За легкий вред здоровью человека могут оштрафовать от 200 МРП до лишения свободы на срок до 2 лет.