ArtSport в Алматы заработает под другим названием

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что в этом году на программу подушевого финансирования творческих кружков и спортивных секций предусмотрено 16,2 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Одна из жительниц Бостандыкского района на встрече с акимом города спросила, запустят ли в Алматы программу ArtSport.

Заместитель акима Арман Кырыкбаев ответил, что недавно акимат объявил конкурс по изменению платформы ArtSport. Конкурс уже завершен, выявлен победитель.

«Теперь платформа не будет называться artsport.edu.kz, у нее будет другое название. Будет называться «Бала даму». В течение двух дней платформа заработает. Потом продолжим работу в обычном режиме», - сказал замакима.

Аким Ерболат Досаев добавил, что в этом году для организации кружков и секций для детей в этом году в городе выделили 16,2 млрд.

Ранее министр культуры и спорта Асхат Оралов сообщил, что программа Artsport будет продолжена в новом формате.