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    18:49, 09 Февраль 2023 | GMT +6

    ArtSport в Алматы заработает под другим названием

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что в этом году на программу подушевого финансирования творческих кружков и спортивных секций предусмотрено 16,2 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Одна из жительниц Бостандыкского района на встрече с акимом города спросила, запустят ли в Алматы программу ArtSport.

    Заместитель акима Арман Кырыкбаев ответил, что недавно акимат объявил конкурс по изменению платформы ArtSport. Конкурс уже завершен, выявлен победитель.

    «Теперь платформа не будет называться artsport.edu.kz, у нее будет другое название. Будет называться «Бала даму». В течение двух дней платформа заработает. Потом продолжим работу в обычном режиме», - сказал замакима.

    Аким Ерболат Досаев добавил, что в этом году для организации кружков и секций для детей в этом году в городе выделили 16,2 млрд.

    Ранее министр культуры и спорта Асхат Оралов сообщил, что программа Artsport будет продолжена в новом формате.


    Теги:
    Акимат Алматы Спорт Ерболат Досаев
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