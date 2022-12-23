ArtSport в Алматинской области: за 552 «мертвые души» из бюджета выделили 75 млн тенге

23 Декабря 2022, 19:51

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области выявлены коррупционные риски в рамках государственной программы «Artsport», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте Антикоррупционной службы по Алматинской области сообщили, что недавно завершен мониторинг в сфере подушевого нормативного финансирования государственного спортивного и творческого заказа в рамках государственной программы «Artsport».

«В ходе мониторинга установлен ряд коррупционных рисков, связанных с отсутствием прозрачности при распределении государственного заказа между поставщиками, предоставлением поставщиками фиктивных документов при отборе, нецелесообразным расходованием бюджетных средств, несовершенством платформы artsport.edu.kz и отсутствием должного контроля со стороны оператора», - сообщили в пресс-службе департамента.

В ведомстве отметили, что 9 декабря приговором суда главный специалист управления физической культуры и спорта, за получения взятки от предпринимателя в размере 400 тысяч тенге за положительное рассмотрение заявки поставщика для участия в государственном заказе подушевого финансирования по программе «Artsport» был признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 12 млн тенге (30-кратный размер суммы взятки), а предпринимателю назначен штраф в размере 800 тысяч тенге.

«Причиной совершения данного коррупционного правонарушения является наличие дискреционных полномочий операторов государственного заказа в результате отсутствия детальной регламентации процедуры принятия решений по отбору поставщиков для государственного заказа», - уточнили в Антикоре.

Также выявлен факт оказания услуг поставщиками одновременно в разных районах области, что ставит под сомнение исполнение предоставляемых услуг. Так, в Алматинской области предприниматель выиграл государственный заказ по 15 видам спорта и нанял тренера С. для тренировок по дзюдо и шахматам в двух районных центрах области, расстояние между которыми составляет 65 км (в Илийском районе, п.Отеген-батыр и в Енбекшиказахском районе, город Есик).

Кроме того, другой предприниматель нанял тренера Б., которая согласно документам, преподает художественную гимнастику в селе Узынагаш в Жамбылском районе и городе Есик в Талгарском районе, расстояние между которыми более 100 км.

Вместе с тем, по данным управления миграционной полиции Алматинской области на платформе «Artsport» зарегистрированы несуществующие либо несоответствующие данным родителей ИИН в количестве 552 единицы.

«По предварительным расчетам подушевого нормативного финансирования государственного спортивного заказа за 552 «мертвые души» государством в текущем году, с 1 января по октябрь, оплачены бюджетные средства на сумму 75 млн тенге (по данным управления культуры и спорта ежемесячно на каждого ребенка предусмотрены бюджетные средства в среднем в размере 13 600 тенге). Все вышеуказанные факты находятся в производстве Антикоррупционной службы», - заявили в Антикоре.

По данным департамента Антикоррупционной службы по Алматинской области, на основании вышеизложенных и иных фактов, изложенных в аналитической справке, акимату Алматитнской области было рекомендовано устранить существующие коррупционные риски.