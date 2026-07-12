Артисты из 10 стран выступили на гала-концерте фестиваля «Алтай – золотая колыбель тюркского мира»

В Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области состоялся гала-концерт международного фестиваля «Алтай – золотая колыбель тюркского мира». Финальный вечер стал кульминацией двухдневного праздника, который объединил представителей тюркских народов, известных музыкантов, деятелей культуры и тысячи зрителей на священной земле Великого Алтая.

Торжественная программа началась с масштабного пролога, посвященного Алтаю как колыбели тюркской цивилизации. Ведущие напомнили, что именно этот край считается местом, где зарождались общая история, язык, культура и духовные традиции многих народов. Со сцены прозвучали приветствия сразу на казахском, русском и английском языках, подчеркивая международный статус фестиваля.

С приветственным словом к участникам и гостям обратился аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов.

— От имени жителей Восточного Казахстана искренне рад приветствовать вас на земле Великого Алтая — месте, которое по праву считается одним из духовных и исторических центров тюркского мира. Здесь берут начало страницы общей истории народов, связанных единым культурным наследием, общими ценностями и многовековыми традициями. На протяжении тысячелетий Алтай был пространством встречи цивилизаций, перекрестком великих путей и источником духовной силы. И сегодня Великий Алтай вновь выполняет свою высокую историческую миссию — объединяет друзей и единомышленников. Мы искренне рады приветствовать гостей из братских народов, — сказал глава региона.

Фото: пресс-служба акима ВКО

В своем выступлении аким ВКО также напомнил слова Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о том, что сохранение общего историко-культурного наследия тюркских государств является общей ответственностью перед будущими поколениями.

По словам Нурымбета Сактаганова, новая Народная Конституция закрепляет ценности, объединяющие общество, среди которых патриотизм, историческая преемственность, уважение к культурному наследию и ответственность перед будущими поколениями. Он отметил, что фестиваль за годы существования превратился в заметное международное событие, объединяющее людей разных стран вокруг искусства, музыки и духовного наследия.

После официальной части сцена полностью перешла во власть музыки. Открыл концерт казахстанский коллектив «Сармат», исполнивший песню «Қара жорға». Выступление сразу задало праздничный ритм вечеру и напомнило зрителям о древних традициях Великой степи.

Следом на сцену вышел этнопроект «Хазина» из Республики Башкортостан. Музыканты представили современное прочтение башкирского фольклора, объединив народные инструменты с современным звучанием и познакомив гостей фестиваля с музыкальной культурой своего народа.

Монголию представил исполнитель Субедей Самдын — вокалист группы Agula и продюсер группы OT. Его выступление было посвящено традиционной монгольской музыке. Со сцены прозвучали произведения, отражающие культуру кочевых народов и многовековые традиции Великой степи.

Фото: пресс-служба акима ВКО

Особую атмосферу создала заслуженная артистка Республики Тыва Айзана. Она представила знаменитое тувинское горловое пение, благодаря которому зрители смогли услышать уникальное искусство, где человеческий голос буквально сливается со звуками природы.

Азербайджан на фестивале представила певица Эфенди — лауреат международных конкурсов и двукратная участница Eurovision Song Contest. Ее яркое выступление стало одним из самых ожидаемых номеров международной программы вечера.

Из Каракалпакстана приехал популярный исполнитель Алишер Байниязов. Именно он исполнил песню «Маған ұнаған», которая, как отметили ведущие, всего за полгода набрала более 300 миллионов просмотров и стала одним из главных музыкальных хитов года.

Впервые на алтайской сцене выступила известная венгерская группа NOX. Коллектив, представлявший Венгрию на Eurovision Song Contest в 2005 году, исполнил композиции, объединившие традиционную венгерскую народную музыку с современными аранжировками.

Продолжила концертную программу заслуженная артистка Узбекистана Севарахон Туланова. Ее выступление познакомило зрителей с богатой музыкальной культурой узбекского народа и стало одним из самых колоритных номеров вечера.

Кыргызстан представил популярный исполнитель JAX, которого ведущие назвали артистом, активно популяризирующим культурное наследие своей страны среди молодежи. Его энергичное выступление зрители встретили особенно тепло.

Особое место в программе заняло выступление казахстанской группы «Алатау серілері» с песней «Түркілер ұраны». Композиция стала музыкальным символом единства братских народов и подчеркнула главную идею фестиваля — общие исторические корни, язык, культура и духовное родство тюркского мира.

Затем на сцену вышел специальный гость из Турции Мурат Япрак. Исполнитель представил современную турецкую музыку, в которой национальные мотивы органично сочетаются с актуальным звучанием, еще раз напомнив о прочных культурных связях между Казахстаном и Турцией.

После серии международных выступлений организаторы подготовили интерактивную программу для зрителей, а затем настал момент, которого ждали около пятидесяти тысяч гостей фестиваля — после серии ярких выступлений зарубежных артистов на сцене появился Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген. Ведущие назвали его мировым послом музыки и гордостью казахстанского искусства, подчеркнув, что именно он сегодня знакомит миллионы людей по всему миру с культурой Казахстана.

Появление Димаша публика встретила продолжительными овациями. Тысячи зрителей подпевали артисту, снимали выступление на телефоны и не скрывали эмоций. Его концерт стал кульминацией всего международного фестиваля и объединил гостей разных возрастов и национальностей.

Фото: пресс-служба акима ВКО

Выступление казахстанского певца символично завершило вечер, главной идеей которого стало единство тюркского мира через музыку и культуру. Именно Димаш поставил яркую финальную точку в масштабной программе, объединившей исполнителей из Казахстана, Турции, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, Венгрии, Монголии, Башкортостана, Тывы и Каракалпакстана.

Финальные композиции артист исполнил под шквал аплодисментов. Вместе с ним завершился и сам фестиваль «Алтай — золотая колыбель тюркского мира», который вновь подтвердил статус одной из крупнейших международных культурных площадок Восточного Казахстана. Для почти пятидесяти тысяч зрителей именно выступление Димаша стало тем самым моментом, ради которого стоило преодолеть сотни километров пути до Катон-Карагая — иногда один голос действительно способен объединить огромную международную аудиторию. И в этот вечер на Алтае это было особенно заметно.

Фото: пресс-служба акима ВКО

Гала-концерт еще раз подтвердил, что «Алтай — золотая колыбель тюркского мира» давно вышел за рамки обычного культурного мероприятия. На несколько дней Катон-Карагай стал площадкой, где встретились музыканты, поэты, спортсмены и гости из разных стран. Их объединили не только общие исторические корни, но и язык искусства, а также общее духовное наследие.