Артисты алматинского цирка прошли во второй тур шоу Britain’s Got Talent

Артисты Казахского государственного цирка Батыр Жанузак, Марлен Маратов и Зарина Дигарбекова выступили на популярном британском телешоу Britain’s Got Talent («Британия ищет таланты»), передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Они исполнили сложный акробатический номер, где один из участников поднимался по лестнице, тогда как напарник делал стойку на одной руке, опираясь на его голову.



Зрители и жюри проекта Саймон Коуэлл, Аманда Холден, Алиша Диксон и Бруно Тониоли аплодировали артистам стоя. Участники из Казахстана единогласно прошли во второй тур проекта, который состоится 17 мая.