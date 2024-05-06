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    10:16, 06 Май 2024 | GMT +6

    Артисты алматинского цирка прошли во второй тур шоу Britain’s Got Talent

    Артисты алматинского цирка прошли во второй тур шоу Britain’s Got Talent
    Фото: кадр из видео пресс-службы акимата Алматы

    Артисты Казахского государственного цирка Батыр Жанузак, Марлен Маратов и Зарина Дигарбекова выступили на популярном британском телешоу Britain’s Got Talent («Британия ищет таланты»), передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

    Они исполнили сложный акробатический номер, где один из участников поднимался по лестнице, тогда как напарник делал стойку на одной руке, опираясь на его голову. 

    Зрители и жюри проекта Саймон Коуэлл, Аманда Холден, Алиша Диксон и Бруно Тониоли аплодировали артистам стоя. Участники из Казахстана единогласно прошли во второй тур проекта, который состоится 17 мая.

     

    Теги:
    МЧС Современная культура Акимат Видео Общество Алматы Великобритания
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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