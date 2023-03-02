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Артиллерийский снаряд обнаружили в заброшенном бомбоубежище в Алматы

2 Марта 2023, 01:00
Артиллерийский снаряд обнаружили в заброшенном бомбоубежище в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Артиллерийский снаряд обнаружил охранник бизнес-центра, который проверял заброшенный бункер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Боеприпас нашли в одной из комнат бывшего завода по проспекту Сейфуллина. Охранник бизнес-центра проверял заброшенный бункер и наткнулся на страшную находку», - проинформировали в пресс-службе департамента полиции Алматы.

На место происшествия прибыли все оперативные службы города. Инспекторы патрульной полиции перекрыли движение. Саперы и кинолог со специально обученной собакой проверили помещения. Несколько часов ушло на полный осмотр комнат: ничего опасного больше обнаружено не было.

В полиции данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования.

Фото orengrad.ru
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