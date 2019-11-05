Арт-объект «4 тонны песка» убрали со сквера в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Недавно установленную арт-инсталляцию «4 тонны песка» убрали со сквера Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Арт-объект был презентован 9 октября в рамках акции «Сохраним саксаул» и находился в сквере на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой.

«Это была временная инсталляция. Сами понимаете, там песок. Сейчас инсталляция находится в Иле-Алатауском национальном парке. Мы ее разобрали, и в планах теперь в следующем году в рамках акции установить в Таразе или Шымкенте, тоже временно», - пояснили в ПРООН.

Арт-инсталляция была создана работниками ПРООН в Казахстане и призывала казахстанцев к бережному отношению к растительному миру, в частности к уникальному дереву – саксаулу. На ее открытии месяц назад участвовал вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев.

Объект представлял собой композицию из жилого дома, утопленного в 4-х тоннах песка (песок доставлен из пустынной зоны Балхаша села Бакбакты). Инсталляция демонстрировала, как люди терпят поражение перед силами природы. Песок в таком объеме также символичен - одно дерево саксаула своими мощными корнями способно удерживать 4 тонны песка. Выкорчевывание саксаула приводит к разрастанию пустынь. Пески приходят в движение и превращаются в барханы.