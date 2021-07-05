Арт-конкурс посвятили предсказавшему будущее столице Казахстана Адольфу Янушкевичу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Накануне Дня столицы в Нур-Султане подвели итоги Казахстанского арт-конкурса «Адольф Янушкевич и Страна Великой Степи», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на организаторов.

Конкурс проводился в рамках традиционных Дней Янушкевича, прошедших в Нур-Султане в конце мая т.г. Учредителями являются общественное объединение «Polska Jedność» и Кабинет польского языка им. Адольфа Янушкевича, поддержку оказало Посольство Республики Польша в Казахстане.

Основные цели и задачи творческого состязания - выявление и поддержка талантливых детей в сфере изобразительного творчества и дизайна, создание для них возможности продемонстрировать результаты своей творческой деятельности; сохранение творческого наследия польского поэта и этнографа Адольфа Янушкевича; привитие уважительного отношения к родной земле и природе; повышение интереса и расширение знаний о культуре и традициях этносов, проживающих в Казахстане, в целом, и польского народа в частности; развитие интереса к изобразительному искусству.

К участию приглашались учащиеся детских художественных школ и художественных отделений школ искусств, учащиеся образовательных организаций высшего и среднего образования Республики Казахстан; учащиеся польских классов при полонийных организациях и воскресных школах РК, полонийная молодежь в возрасте от 6 до 18 лет (включительно).

Основной темой работ было обозначено пребывание в казахстанской степи в середине 19-го века Адольфа Янушкевича - польского поэта и этнографа, который, как считается, предсказал будущее современной столице Казахстана.

Работы принимались в следующих категориях: рисунок, коллаж, комикс, компьютерная графика, декоративно-прикладное искусство, скульптура, видеоролик и/или видеоанимация. Из-за отсутствия работа в категории «скульптура», организаторы заменили ее на «портрет».

Основными критериями оценки были м астерство в технике исполнения, композиция и цветовое решение, индивидуально-выразительное решение (оригинальность замысла), соответствие образа и темы, необычный подход: использование нестандартных техник, приемов и приспособлений, эстетичность.

Конкурсные работы оценивала международная команда, представленная экспертами из Казахстана, Польши и Люксембурга. В состав жюри вошли, в частности, художники и педагоги Петр Дермановский, Дамир Касьянов, Марианна Поляковская (Казахстан), художницы Анастасия Гайковска и Патриция Бобер (Польша), автор книги «Адольф Янушкевич. 24 года ссылки в Сибирь: между «цивилизацией» и «полудиким миром», соавтор и директор фильма «Адольф Янушкевич» Карина Гайбулина (Люксембург), режиссер анимационных фильмов о А. Янушкевиче и его друге Г. Зелиньском, автор проекта «Дни Янушкевича» Юстына Цалчыньска (Польша) и другие.

Всего на конкурс поступило порядка 200 работ со всего Казахстана, чуть меньше половины были допущены оргкомитетом на рассмотрение жюри, которое определило победителей в разных жанрах в трех возрастных категориях.

Как отметили в оргкомитете, в ближайшее время призеры конкурса получат дипломы и статуэтки, а все участники, чьи работы прошли отбор – электронные сертификаты. В связи с тем, что эпидемиологическая обстановка в Нур-Султане остается напряженной из-за пандемии коронавируса, а город находится в «красной» зоне, офлайн-церемонию награждения отменили.

Первые места в разных возрастных категориях и жанрах заняли Тамирис Абишева, Жазира Давлетиярова, Мұхамедәлі Бахтияр, Айлара Бекахметова, Альрамина Жумаш, Алуа Сырманова, Назгүл Айтбек, Ая Адел Алжеффрей, Жанайдар Серикбай и Аяна Юдина. Кроме того, были учреждены спецпризы первой в Казахстане Общественной полонийной библиотеки и Кабинета польского языка им. Адольфа Янушкевича в Нур-Султане.

Адольф Янушкевич (9 июня 1803, г. Несвиж - 19 июня 1857, имение Дягильно) - польский поэт, этнограф, революционный деятель. Известен историко-этнографическими записями о казахах: его книга «Дневники и письма из путешествий по киргизским степям» переведена на несколько языков. Знал отца великого казахского поэта Абая Кунанбайулы. Считается, что именно он предсказал будущее современной столице Казахстана. Свидетельство тому - его письмо брату, опубликованное в «Дневниках», где он называет Акмолу столицей всего степного края.

А.Янушкевич принимал участие в Ноябрьском восстании; был ранен и взят в плен. Приговором суда от 4 марта 1832 года приговорен к смертной казни через повешение, но приговор заменили вечной ссылкой в Сибирь с потерей дворянства и с конфискацией имущества.

Был сослан в Тобольск, где отбывал заключение в остроге, затем в 1833 г. - в деревню Желяково под Ишимом. В 1835-ом переехал в Ишим, там завязал дружбу с Густавом Зелинским, который впоследствии с ведома А. Янушкевича использовал его записки и письма для создания своего самого знаменитого произведения — поэмы «Киргиз».

В августе 1841-го переехал в Омск. С января 1842 года работал в Пограничном управлении сибирских киргизов. Много путешествовал по казахским степям, освоил казахский язык, записывал казахский фольклор. Во время экспедиции в 1846 г. составил «Дневник поездки в Сибирь», важный источник по истории Казахстана. В 1853 г. переехал в Нижний Тагил Пермской губернии, где стал первым библиотекарем первой библиотеки. Был помилован в 1856 г., вернулся домой и на следующий год умер, так как был тяжело болен туберкулезом.

Иллюстрация: конкурсная работа Ардак Бабас