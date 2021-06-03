ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Арт-инсталляцию «4 тонны песка» открыли в Туркестане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

Мероприятие приурочено к Всемирному дню окружающей среды и является частью ежегодной национальной кампании «Cексеуілді сақтайық» («Сохраним саксаул»). Её проводит Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) совместно с Министерством экологии, геологии и природных ресурсов (Министерство) и местными органами исполнительной власти. Кампания направлена на повышение осведомленности населения о роли саксаульных лесов в защите земель от деградации и опустынивания.

В церемонии открытия приняли участие руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Данияр Сеитов, руководитель Туркестанской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Бекжан Калымбетов и заместитель Постоянного Представителя ПРООН в Казахстане Виталий Времиш.

Леса занимают лишь 4,9% площади Казахстана, почти половина из них приходится на саксаул. Несмотря на действующий в стране законодательный мораторий, символ казахских степей находится под угрозой исчезновения из-за незаконной вырубки и его использования в качестве топлива для приготовления пищи и обогрева домов местным населением. В том числе это происходит в Туркестанской области.

«Казахстан занимает первое место в мире по площади, на которой растет саксаул – около 6,7 млн га. Он играет важную роль в сохранении экосистем нашей республики и является местообитанием многих диких животных и растений. Потеря саксаульных лесов несет в себе необратимые последствия, главное из которых - опустынивание. Необходимо не только защитить саксаул от незаконной вырубки, но и информировать население о важности его сохранения», - заявил на церемонии открытия руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Данияр Сеитов.

Арт-инсталляция «4 тонны песка» представляет собой дом, наполовину засыпанный песком, который привезли из близлежащей пустыни. «Засыпанный дом» демонстрирует приближающийся к селам песок из-за последствий вырубки саксаула. Использование четырех тонн песка для арт-объекта символично, так как одно дерево саксаула с его мощными корнями способно удержать именно такое количество песка и спасти землю от превращения в солончаки и пустыни.





Мероприятие проводится в преддверии Всемирного дня окружающей среды, который является самой важной датой календаря для активизации глобальных усилий по защите планеты. В этом году Всемирный день окружающей среды также ознаменует официальное начало Десятилетия ООН по восстановлению экосистем на 2021-2030 годы для предотвращения, прекращения и обращения вспять деградации экосистем на каждом континенте и в каждом океане.

«Руководствуясь Целями устойчивого развития, ПРООН является ключевым партнером Правительства Казахстана в защите, сохранении и восстановлении биоразнообразия Казахстана. Сегодня, в преддверии Всемирного дня окружающей среды, мы представляем эту художественную инсталляцию как напоминание о том, что нам всем необходимо объединить усилия, чтобы восстановить наши отношения с природой для нашего общего стабильного будущего», - сказал Виталий Времиш, заместитель Постоянного представителя ПРООН.