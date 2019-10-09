Арт-инсталляция «4 тонны песка» появилась в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы в сквере на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой прошла презентация временной арт-инсталляции - «4 тонны песка», призывающей казахстанцев к бережному отношению к растительному миру, в частности к уникальному дереву – саксаулу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Арт-объект направлен на повышение уровня экологической культуры, формирование бережного отношения населения к уникальному виду, осознание важности охраны саксаула силами самого общества и отказ от его потребления в качестве дров.

Объект представляет собой композицию из жилого дома, утопленного в 4-х тоннах песка (песок доставлен из пустынной зоны Балхаша села Бакбакты). Инсталляция демонстрирует, как люди терпят поражение перед силами природы.

Песок в таком объеме также символичен - одно дерево саксаула своими мощными корнями способно удерживать 4 тонны песка. Выкорчевывание саксаула приводит к разрастанию пустынь. Пески приходят в движение и превращаются в барханы.





«Дом, засыпанный песком, является ярким символом деградации земель и наступления песков на наши села. И это происходит совсем рядом, в 160 км от г. Алматы, где вследствие вырубки саксаула песок наступает на село Бакбакты. Такой инсталляцией мы хотим воочию показать, какие последствия опустынивания имеют место в результате вырубки саксаула», - отметил в ходе презентации вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев.





В Казахстане всего 4,74 % территории покрыто лесом, из которой почти половина лесного фонда приходится на саксаул. К сожалению, несмотря на действующий законодательный запрет, саксаул – символ казахских степей, продолжают вырубать с целью заготовки дров для отопления и приготовления пищи (шашлыка). Продажа саксаула осуществляется вдоль трасс, на сайтах объявлений.

Программа Развития ООН в Казахстане совместно с государственными партнерами реализует ряд проектов, которые направлены на решение критически важных экологических задач и отвечают 15-ой Цели устойчивого развития: «Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биологического разнообразия».





Так, в рамках совместного проекта ПРООН и Правительства Казахстана «Сохранение и устойчивое управление ключевыми, глобально значимыми экосистемами для получения различных выгод», финансируемого Глобальным экологическим фондом, ведется масштабная работа по сохранению биоразнообразия страны. В числе приоритетных видов, нуждающихся в защите, находится обитатель пустынных экосистем Казахстана – саксаул.

К факторам, влияющим на сокращение саксаула, помимо незаконной вырубки, также относятся чрезмерный выпас скота, болезни и вредители, возникающие в условиях изменения климата. Для решения экологической проблемы необходимо усиление мер по охране саксаула, продление моратория на вырубку саксаула, развитие лесных питомников, применение новых биопрепаратов для защиты саксаула от вредителей и т.д.







